È COMINCIATA LA "DETRUMPIZZAZIONE" DEL PARTITO REPUBBLICANO - IL CANDIDATO DI "THE DONALD" ALLE PRIMARIE IN NORTH CAROLINA, IL DEPUTATO USCENTE MADISON CAWTHORN, HA PERSO MALAMENTE CONTRO CHUCK EDWARDS - SUPER-TRUMPIANO E ULTRA-BACCHETTONE, CAWTHORN NEGLI ULTIMI MESI NE HA COMBINATA UNA PIÙ DEL DIAVOLO, TRA ACCUSE A ZELENSKY RIVELAZIONI DI ORGE A WASHINGTON E VECCHIE FOTO IN LINGERIE FEMMINILE - SI È VOTATO CINQUE STATI, MA LE BATTAGLIE RILEVANTI ERANO DUE: LA NORTH CAROLINA E LA PENNSYLVANIA, DOVE È TESTA A TESTA TRA IL CHIRURGO MEHMET OZ (APPOGGIATO DALL’EX PRESIDENTE) E DAVID MCCORMICK…

Massimo Gaggi per www.corriere.it

madison cawthorn con donald trump

Due settimane fa la stagione delle primarie, in vista delle elezioni di midterm del prossimo novembre, si era aperta in modo trionfale per Donald Trump: J.D. Vance, quinto nei sondaggi con un modesto 8%, dopo aver ottenuto l’endorsement dell’ex presidente aveva superato di scatto tutti i suoi avversari ottenendo la nomination repubblicana per il seggio dell’Ohio in Senato.

La settimana scorsa un primo incidente di percorso per The Donald, impegnato a dimostrare di avere ancora il controllo totale del suon partito: mentre in West Virginia era riuscito a far prevalere il suo candidato, il discusso Alex Mooney, su David McKinley, il parlamentare uscente appoggiato dalla struttura del partito, in Nebraska Charles Herbster, il grande allevatore da lui scelto per la carica di governatore, era stato battuto da Jim Pillen, il candidato dei leader repubblicani locali, anche lui un imprenditore dell’agroindustria.

madison cawthorn vestito da donna 8

Ieri, terza tappa delle primarie, le cose sono andate ancora peggio per Trump. Si è votato in cinque Stati (Pennsylvania, Kentucky, Oregon, North Carolina e Idaho), ma le battaglie rilevanti erano due: la scelta dei candidati per il seggio senatoriale (vacante) della Pennsylvania, e la conferma, come deputato del North Carolina, di Madison Cawthorn, giovanissimo (26 anni) e irrequieto deputato di prima legislatura inviso al partito ma ultrà di Trump e, quindi, da lui sostenuto a spada tratta.

Cawthorn è stato battuto da Chuck Edwards, un gestore di fast food McDonald’s che era già riuscito a farsi eleggere senatore al parlamento dello Stato.

In Pennsylvania fin dall’inizio dello scrutinio è stato testa a testa tra David McCormick, il finanziere candidato del partito repubblicano e il Dr. Mehmet Oz: il chirurgo e popolare personaggio televisivo di origine turca che Trump ha deciso di appoggiare con determinazione, anche andando personalmente in Pennsylvania per fare comizi con lui.

JD VANCE

Alle 4 di notte (le dieci del mattino in Italia), col 95% di schede scrutinate, Oz era in vantaggio di 2.700 voti su ben 1,4 milioni di voti espressi.

Comunque finisca, si andrà a un riconteggio: è quello che prevede la legge quando la differenza tra primo e secondo è inferiore allo 0,5%.

mehmet oz 1

Per Trump più una battuta d’arresto che una vera crisi: Cawthorn, che in pochi mesi ne ha combinate di tutti i colori attaccando duramente il presidente ucraino Zelensky, provando a salire armato su un volo di linea e parlando di orge a Washington alle quali avrebbero partecipato anche esponenti politici della destra conservatrice, era ormai considerato una presenza tossica dallo stesso partito repubblicano: l’ex presidente ha sbagliato a volerlo imporre a tutti i costi.

Il vero vincitore di ieri è, forse, il senatore repubblicano della North Carolina Thom Tillis: si è convinto che Cawthorn avrebbe diviso il partito e ha spinto Edwards a candidarsi anche a costo di sfidare le ire di Trump

dave mccomrick mehmet oz

Quanto a Oz, gli sono improvvisamente venuti meno alcuni voti dell’ultradestra antiabortista che in Pennsylvania ha preferito appoggiare Kathy Barnette, la candidata afroamericana «figlia di uno stupro» come lei stessa si è definita durante la campagna elettorale.

Tra una settimana altre prove cruciali per i repubblicani e per Trump: si vota in diversi Stati tra i quali Texas e Georgia, dove l’ex presidente sta cercando di defenestrare il governatore Kemp. Lo considera un traditore perché l’anno scorso non si prestò a manovre per alterare il risultato delle elezioni presidenziali e impedire l’insediamento di Biden.

JOHN FETTERMAN

C’è anche un vincitore democratico in questa tornata delle primarie: John Fetterman, gigante di due metri, amato dai ceti operai, sarà il candidato della sinistra per il seggio della Pennsylvania al Senato.

Era previsto e ha avuto il doppio dei voti del suo rivale nonostante venerdì sia stato colpito da un ictus, in modo non grave: ieri, nella sede del suo comitato elettorale il discorso della vittoria l’ha pronunciato dalla moglie mentre lui, in un breve collegamento dall’ospedale dove gli hanno appena impiantato un pacemaker, ha detto ai suoi sostenitori che presto tornerà in piena attività.

