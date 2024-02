I CONTADINI METTONO A FERRO E FUOCO BRUXELLES - GLI AGRICOLTORI, A BORDO DEI TRATTORI, BLOCCANO LA STRADA VERSO IL PRINCIPALE AEROPORTO DELLA CAPITALE BELGA, PER PROTESTARE CONTRO LE POLITICHE AGRICOLE - A RIDOSSO DEL CONSIGLIO UE I MANIFESTANTI FORZANO UNO DEI BLOCCHI DELLA POLIZIA, CHE STA CERCANDO DI CONTENERE I MANIFESTANTI - A POCHI METRI DALLA COMMISSIONE EUROPEA SONO STATI APPICCATI ROGHI CON COPERTONI E CASSONETTI - LANCIATI CONTRO GLI AGENTI FUMOGENI E PETARDI... - VIDEO

protesta degli agricoltori a bruxelles 20

(Ansa) - I trattori stanno bloccando l'accesso stradale all'aeroporto principale di Bruxelles. E' quanto si apprende dalla società che gestisce l'aeroporto di Zaventem che riferisce di traffico congestionato nella rotonda per l'accesso e consiglia ai viaggiatori di utilizzare il treno da e per l'aeroporto.

Nella protesta in corso a Bruxelles contro le politiche agricole dell'Ue, i manifestanti hanno forzato uno dei blocchi della polizia su rue de Pascal, dapprima con alcuni partecipanti alla protesta entrati a piedi e poi direttamente entrando con i trattori, per riversarsi in una via interdetta alla protesta: Chaussee d'Etterbeek. Sulla strada a ridosso del Consiglio Ue, rue Froissart, la polizia sta cercando di contenere i manifestanti che lanciano fumogeni e petardi contro le forze dell'ordine. Dal Consiglio si sentono ora i clacson dei trattori. Fermato un tentativo di forzare un blocco in rue de La Loi, a pochi metri.

protesta degli agricoltori a bruxelles 19

La tensione era palpabile dai primi momenti della protesta degli agricoltori. Sulla stessa rue de La Loi, a pochi metri dalla Commissione europea e dall'Europa Building dove si sta riunendo il Consiglio dei ministri dell'Agricoltura si registrano diversi i roghi, appiccati dai manifestanti usando copertoni, e cassonetti dati alle fiamme. Si stanno alzando intense colonne di fumo, si sentono diverse esplosioni di petardi, e la polizia ha azionato gli idranti, da quanto risulta al momento solo dirigendoli contro i roghi. Alcuni trattori si sono ora diretti verso Place de Luxemburg, davanti al Parlamento europeo, interdetta ai veicoli agricoli.

protesta degli agricoltori a bruxelles 18

Su rue d'Etterbeek, la via interdetta sulla quale sono riusciti a entrare i manifestanti anche con i trattori, la tensione è ulteriormente salita: la polizia ha azionato gli idranti contro i manifestanti lanciando lacrimogeni. I manifestanti stanno invece lanciando contro la polizia vari oggetti, come uova o lattine.

