21 giu 2022 16:37

CONTE ABBAIA MA NON MORDE – COME DAGO-RIVELATO, ALLA FINE PEPPINIELLO SI È RIMANGIATO TUTTO: È STATA RAGGIUNTA L’INTESA SUL TESTO DELLA RISOLUZIONE DI MAGGIORANZA SULLE COMUNICAZIONI DI MARIO DRAGHI IN VISTA DEL PROSSIMO CONSIGLIO EUROPEO. L’ACCORDO SAREBBE STATO FIRMATO ANCHE DAL MOVIMENTO 5 STELLE…