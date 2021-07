CONTE È TORNATO A PALAZZO CHIGI! TRANQUILLI, ERA SOLO PER PARLARE CON MARIO DRAGHI: IL COLLOQUIO È DURATO POCO MENO DI UN’ORA E ALL’USCITA L’AVVOCATO DI PADRE PIO HA FATTO UNA CONFERENZA STAMPA (MANCAVA SOLO IL TAVOLINO DI CASALINO) – LA RETROMARCIA SULLA GIUSTIZIA È SERVITA: “DAREMO IL CONTRIBUTO PER VELOCIZZARE I PROCESSI, MA SAREMO VIGILI NELLO SCONGIURARE SOGLIE DI IMPUNITÀ”. ED EVOCA MODIFICHE ALL'IMPIANTO BY CARTABIA – “SUPPLETIVE? IN QUESTO MOMENTO IL MIO IMPEGNO È IL RILANCIO DEL M5S”. PAURA, EH?

GIUSEPPE CONTE DOPO L INCONTRO CON MARIO DRAGHI

STATE SERENI, LA CRISI DI GOVERNO SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA NON CI SARÀ. NEL SUO PIPPONE SU FACEBOOK, CONTE METTE IN CHIARO LA VOLONTÀ DI PRESERVARE L’IDENTITÀ DEL PASSATO A 5 STELLE AGGRAPPANDOSI AGLI ULTIMI TOTEM DEI GOVERNI GRILLINI, VALE A DIRE IL REDDITO DI CITTADINANZA E LA RIFORMA DI FOFO' BONAFEDE SULLA GIUSTIZIA

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/state-sereni-crisi-governo-riforma-giustizia-non-ci-276977.htm

giuseppe conte dopo l incontro con mario draghi 1

Governo: terminato incontro tra Draghi e Conte

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - L'incontro tra il premier Mario Draghi e il leader in pectore del M5S Giuseppe Conte è terminato. Il colloquio è durato poco meno di un'ora.

Conte, processi veloci ma scongiurare soglie impunità

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Ho assicurato il contributo del M5S" sulla giustizia. "Daremo il contributo per velocizzare i processi ma saremo molto vigili nello scongiurare soglie di impunita". Lo dice Giuseppe Conte dopo aver visto Mario Draghi. "Mettiamo da parte le bandierine, dobbiamo parlare agli italiani", sottolinea.

mario draghi giuseppe conte

Conte, non mi candido a suppletive, impegno per M5S

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Suppletive? "No, per me la politica è dappertutto, in piazza, nei territori. In questo momento il mio impegno prioritario è lavorare per il rilancio del M5S". Lo dice Giuseppe Conte al termine dell'incontro con Mario Draghi.

GIUSEPPE CONTE ROCCO CASALINO E IL TAVOLINO MEME

Conte,con Draghi parlato eventuali interventi a ddl penale

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Ho assicurato l'atteggiamento costruttivo da parte del M5S. Anche durante i lavori parlamentari adesso daremo il nostro contributo per migliorare e velocizzare i processi". Lo dice Giuseppe Conte dopo l'incontro con il premier Mario Draghi. "Il governo ha a cuore tempi rapidi ma c'è una dialettica parlamentare. Non abbiamo parlato di fiducia ma di eventuali interventi che possano migliorare il testo", spiega.

Conte, fiducia in Cingolani, passiamo da slogan a fatti

giuseppe conte dopo l incontro con mario draghi

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Il ministro Cingolani ha tutta la nostra fiducia, è un ministro che sta lavorando molto e il M5S darà un grande contributo. Tutti parliamo di transizione ecologica ma come realizzarla, come declinare i progetti, come perseguire l'economia circolare, beh su questo bisogna rimboccarsi le maniche e passare dagli slogan ai fatti concreti". Lo dice Giuseppe Conte al termine dell'incontro con il premier Mario Draghi.

GIUSEPPE CONTE E MARIO DRAGHI GIUSEPPE CONTE MARIO DRAGHI MARIO DRAGHI E GIUSEPPE CONTE draghi contestato con i coriandoli 4 MARIO DRAGHI E GIUSEPPE CONTE dragonite riceve il campanello da conte GIUSEPPE CONTE DOPO L INCONTRO CON MARIO DRAGHI