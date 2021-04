DADONE? VA BENE PER UN BRODONE - A QUASI DIECI GIORNI DAL VIDEO-EMBOLO DI BEPPE GRILLO, IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI LA GRILLINA FABIANA DADONE TROVA QUATTRO PAROLE STRIMINZITE PER ESPRIMERE IL SUO DISAGIO: "GRILLO SICURAMENTE NON HA DETTO UNA COSA CORRETTA RISPETTO A QUELLO CHE DICE LA LEGGE ITALIANA" - SE IL MEGLIO CHE SA PRODURRE E' 'STA DICHIARAZIONE STITICA, LA PROSSIMA VOLTA CI RISPARMI LE (VUOTE) INTEMERATE FEMMINISTE COME LA FOTO CON LE SCARPE ROSSE SULLA SCRIVANIA

fabiana dadone

GRILLO: DADONE,NON HA DETTO COSA CORRETTA RISPETTO A LEGGE

(ANSA) - "Polemiche sulle mie parole su Grillo? I fatti dicono più di mille parole, noi come M5S abbiamo esteso la possibilità di denunciare da sei mesi a un anno, noi abbiamo introdotto il revenge porn. Grillo sicuramente non ha detto una cosa corretta rispetto a quello che dice la legge italiana". Lo ha detto la ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone a Radio 24.

Dall'account facebook di Fabiana Dadone - 22 aprile 2021

So che in politica il tempismo della dichiarazione vale più della sostanza di ciò che si dice ma ci sono volte in cui il silenzio non rappresenta l'assenza di opinioni o la paura di esprimerle, è solo bisogno di riordinare le emozioni senza farsi travolgere dalle stesse.

fabiana dadone coi piedi sulla scrivania

Giocare al chi si esprime prima è più pro diritti delle donne e chi lo fa dopo è meno donna dura e pura, meno femminista, meno garantista non fa per me. O chi corre a cogliere la palla per rilanciare il concetto di garantismo contro le sentenze già scritte lasciando sullo sfondo l'amara sensazione in chi ascolta che la magistratura non sia del tutto terza.

Un cinema che non alza certamente il livello del dibattito su una vicenda sulla quale regna una confusione di piani politici e personali notevole.

Credo sia davvero meschino entrare nel merito di una questione che riguarda privati cittadini, che non conosciamo e su cui sta lavorando la magistratura. Meschino paragonarla a situazioni per nulla simili, analoghe o vagamente paragonabili. Meschino rendere spettacolo una vicenda che evidentemente fa soffrire le molte famiglie coinvolte.

fabiana dadone 8

Non c'è dubbio sul fatto che ogni persona si debba sentire libera di denunciare dopo 1 giorno, 1 mese, 1 anno se ritiene di aver subito una qualsiasi forma di violenza.

Ciò che lo rende indubbio non sono post facebook o dichiarazioni rilasciate a tutto volume ma la legge italiana. Una legge che porta la firma del nostro Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e che il Movimento 5 stelle ha contribuito ad approvare.

La legge che ha reso realtà la speranza di estendere il tempo per la denuncia di violenza subita da 6 mesi a 1 anno, è stata proprio una legge portata in consiglio dei ministri dal Movimento 5 stelle e approvato grazie al MoVimento 5 stelle. I fatti valgono più di tante parole.

fabiana dadone 7

Non mi esprimo (anche se dubito che in merito verrò sollecitata dagli amici della Lega - Salvini Premier) sull'opportunità di assumere la difesa della presunta vittima da parte di una Senatrice di spicco come la Bongiorno, avvocato di Matteo Salvini, che a sua volta, spero involontariamente, ha dato colore politico a un caso che non ne aveva la connotazione.

Paradossalmente le persone coinvolte sono finite sullo sfondo di una guerra politico mediatica più grande di loro e che ha del miserabile. Una guerra che oggi vede ancora strumentalizzazioni per coprire lo strappo surreale dato dalla Lega al Governo ieri in consiglio dei ministri sull'ultimo decreto covid.

BEPPE GRILLO NEL VIDEO A DIFESA DEL FIGLIO CIRO BEPPE GRILLO NEL VIDEO A DIFESA DEL FIGLIO CIRO ciro e beppe grillo