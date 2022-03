23 mar 2022 20:28

DAGONEWS - ENERGIA, CHE FARE? DRAGHI E CINGOLANI STANNO PENSANDO A UNA FUSIONE TRA TERNA E SNAM (VIA CDP): L'OBIETTIVO È CENTRALIZZARE GLI ACQUISTI DI ENERGIA E ARMONIZZARE LE STRATEGIE DEI COLOSSI PUBBLICI ENI E ENEL - SUL D’ALEMA-GATE, “MARIOPIO” ASPETTA IL RISULTATO DELL’AUDIT INTERNO CHIESTO DA LUCIANO CARTA - CONGELATE LE NOMINE DI FINCANTIERI - ENEL, CAMPIONE DEL MONDO DELLE RINNOVABILE. IN ITALIA? NO, IN CILE...