DAGONEWS – IERI, NEL SUO ESORDIO ALLA CAMERA DA SEGRETARIA DEL PD, ELLY SCHLEIN HA SCANDITO: “ADESSO SONO IO ALL’OPPOSIZIONE”. UNA FRASE CHE HA TRASFORMATO DI COLPO GIUSEPPE CONTE IN UN PEZZO DA MODERNARIATO DEMOCRISTIANO – PERCHÉ LA PIDDINA MULTIGENDER HA RIFIUTATO L'INTERVISTA CHE LE HA CHIESTO TRAVAGLIO? – LE PREOCCUPAZIONI DELLA MELONI, LA SORPRESA DI ELLY PER L’ARTICOLO DI GALLI DELLA LOGGIA, CHE L’HA INVITATA A RINUNCIARE ALLA CITTADINANZA AMERICANA E SVIZZERA…

DAGONEWS

elly schlein

Nel suo esordio alla Camera da segretaria del Pd, durante il question time, Elly Schlein ha detto “adesso sono io all’opposizione”, una frase, questa, che ha spinto Giuseppe Conte fuori dai radar. Non è una caduta nel dimenticatoio, ma poco ci manca. Il “nuovismo” rappresentato da Elly è una minaccia serissima al Peppiniello appeal nei confronti dell’elettorato de’ sinistra.

Il populismo della Schlein, in forza della sua freschezza, fa sembrare Conte un pezzo di modernariato democristiano. Anche Giorgia Meloni ha capito che Schlein può rappresentare una minaccia, soprattutto se eviterà di intignare sui diritti civili e spingerà l’acceleratore sui temi sociali, come sembra aver voluto fare ieri a Montecitorio (si è concentrata principalmente su salario minimo e congedo parentale). I dieci milioni di poveri in Italia non hanno rappresentanza politica. Se Elly tocca le giuste corde, già accarezzate con successo dai Cinquestelle, nessuno scenario è escluso.

ELLY SCHLEIN GIUSEPPE CONTE

Ps/1. Pare che Marco Travaglio, gran consigliori del fu avvocato del popolo, abbia chiesto un’intervista alla segretaria Schlein, ma lei abbia, per ora, rifiutato. Starà ancora rosicando per la vignetta di “Frank”, oppure temeva di essere inchiodata dalle puntute domande del direttore del “Fatto quotidiano”?

GIUSEPPE CONTE MARCO TRAVAGLIO

Ps/2: Dicono che Elly sia rimasta molto sorpresa nel leggere l’articoletto sul “Corriere della Sera”, con cui Ernesto Galli della Loggia le chiedeva di rinunciare alla cittadinanza americana e svizzera, come beau geste istituzionale nei confronti del Paese che le passa lo stipendio da parlamentare. La neo-segretaria del Pd e il suo entourage si sono chiesti: come mai il “Corriere” si interessa a una faccenda così apparentemente irrilevante da un punto di vista politico?

elly schlein ERNESTO GALLI DELLA LOGGIA elly schlein 2 elly schlein 1 ELLY SCHLEIN GIUSEPPE CONTE A FIRENZE ELLY SCHLEIN GIUSEPPE CONTE MEME BY OSHO ELLY SCHLEIN IN VERSIONE SEVERUS PITON