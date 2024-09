SARÀ LA NORIMBERGA PER 'O MINISTRO 'NNAMMURATO, COSTRETTO A PRODURRE IN AULA LE PROVE CHE DAGOSPIA HA SCRITTO IL FALSO SCARICANDO L’EX IMPRENDITRICE DI ABITI DA SPOSA DI POMPEI

DAGOREPORT

maria rosaria boccia gennaro sangiuliano

E adesso, scoperchiato il pentolone ribollente di ardori “culturali” del ministro Sangiuliano e della procace “non consigliera” Boccia, che succede?

Giorgia Meloni si salva solo se, giorno dopo giorno, il caso del suo ministro gaglioffo finisce mediaticamente in ultima pagina.

In caso contrario, le dimissioni volontarie diventano indispensabili per non far risalire il fattaccio alla presidenza del Consiglio, che ne risponde in ultima istanza “avallandone” l’operato.

Questa mattina la prima mossa di un terrorizzato “Genny Delon” è stata quella di contattare i legali del Collegio Romano, avvocati personali e l’amico che dette vita alla sua carriera giornalistica, Vittorio Feltri.

maria rosaria boccia gennaro sangiuliano

Contemporaneamente, a Palazzo Chigi, una Melona furibonda ha messo in moto il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio rovesciando alla loro attenzione l’incombenza di riuscire a trovare una soluzione per non far dimettere ‘O Ministro ‘nnammurato.

Ovviamente, se fosse per lei, la Ducetta getterebbe l’Arrapato del Collegio Romano in una vasca piena di squali, ma non può farlo dimettere in quanto un ministro è nominato dal Capo dello Stato su proposta del premier (certo, nel caso che punti i piedini, non si deve scomodare Mattarella: ai fratellini d’Italia è sufficiente alzare un sopracciglio senza neppure scomodarsi a far trapelare di temere la mozione di sfiducia in Parlamento presentata nel frattempo dalle opposizioni).

Maria Rosaria Boccia GENNARO SANGIULIANO GIUSEPPE CRUCIANI A POLIGNANO

Ma al momento il governo Ducioni si ritrova a carico già ben tre anatre zoppe (Santanché, Lollobrigida e Sangiuliano) più una sorella “bersaglio” mobile (Arianna) e, dato lo stato di rissosità continua con Lega e Forza Italia, anche un rimpastino rischia di trasformarsi in uno scontro da Ultima Cena.

(Già si preparano i coltelli e si scaldano i motori tra la leghista e sottosegretaria ai Beni Culturali, Lucia Borgonzoni, e il fratellino d’Italia e presidente del Museo Maxxi, Alessandro Giuli, in caso di dimissioni dell’incauto ed emotivo Gennarino).

DAGO-SCOOP SULLA MAIL RISERVATA RICEVUTA DA MARIA ROSARIA BOCCIA

Il “Bombolo del Golfo”, ministro in aspettativa da Mamma Rai (per la serie: non si sa mai…), ha però davanti un bel po’ di tempo (un mese o due) per prepararsi a rispondere in Parlamento alle interrogazioni parlamentari depositate dai partiti dell’opposizione, Italia Viva compresa (le calendarizzazioni sono in mano ai capi gruppo del governo).

E quel giorno, se arriverà (basta un esposto per i viaggi e le ospitalità a beneficio di una “estranea” alla cosa pubblica per far intervenire quantomeno la Corte dei Conti se non i Pm di piazzale Clodio), e allora quel giorno sarà la Norimberga per il farfallone del Collegio Romano.

Una volta in aula, Gennarino dovrà giustificare la rava e la fava, produrre le prove che Dagospia ha scritto il falso e quindi scaricare l’ex imprenditrice di abiti da sposa di Pompei come una velleitaria arrampicatrice di provincia che aspirava ad essere nominata “Consigliera agli Eventi Speciali” del dicastero ma per varie, come di dice, “criticità”, il sogno non è diventato realtà, bla-bla.

FRANCESCO GILIOLI

Bene, a quel punto, sulla caliente pagina Instagram della Boccia-ridens può succedere di tutto, di più, fornita com’è la Bambolona di un archivio zeppo di audio e di mail dell’infingardo cascamorto Genny (per la serie: non si sa mai…).

Alla responsabilità politica del ministro, occorre però aggiungere la responsabilità amministrativa che ricade sul Capo di Gabinetto, l’azzimato Francesco Gilioli, che doveva sottrarsi alle pressioni di Sangiuliano essendo da mesi a conoscenza dell”abusivismo” di titoli della bionda donzella.

(Se la giurisprudenza afferma che il lavoratore del settore privato “non solo può ma deve rifiutarsi di eseguire un ordine illegittimo”, a maggior ragione il funzionario pubblico ufficiale).

selfie di maria rosaria boccia con gennaro sangiuliano e carmine lo sapio

Mentre il consigliere diplomatico Francesco Contestabile, distaccato dalla Farnesina al MIC per sbrigare questioni internazionali, può segnalare una anomalia ma non può intervenire contro la volontà del rappresentante del governo perché risponde a tutti gli effetti al Capo di Gabinetto, al pari della segreteria e dei funzionari del ministero che hanno vissuto la parantesi rosa-shocking di Sangiuliano con la sculettante Maria Rosaria come il fumo agli occhi.

Da non sottovalutare infine la circostanza dei “passi” di accesso agli uffici ministeriali che, in caso di anomalie, configurerebbero senza alcun dubbio l’ipotesi di reato di falso in atto pubblico

carmine lo sapio gennaro sangiuliano maria rosaria boccia

Comunque, più spiona di Dagospia, mejo di un dossier dei servizi, è la bombastica interrogazione che pubblichiamo qui di seguito, dei consiglieri comunali di Pompei, protocollata stamattina.

C’è di tutto per sommergere di lava e lapilli Ciccio Sangiuliano.

INTERROGAZIONE CONSILIARE CON DISCUSSIONE IN CONSIGLIO COMUNALE IN RELAZIONE AD EVENTI CHE VEDONO LA PARTECIPAZIONE DELLA SIG.RA MARIA ROSARIA BOCCIA

I sottoscritti Consiglieri comunali, in riferimento all’oggetto, come da regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e Statuto comunale, depositano la seguente interrogazione consiliare con discussione in Consiglio comunale.

MARIA ROSARIA BOCCIA PIALLATA DAI FILTRI SU INSTAGRAM

Va premesso che in diversi eventi della Città di Pompei compare in primo piano la figura della sig.ra Maria Rosaria BOCCIA, in particolare in occasione delle recenti visite del Ministro della Cultura On. Gennaro Sangiuliano, in occasione di incontri preparatori del G7 dei Ministri della Cultura, previsto per il 19 e 20 settembre p. v., del conferimento dell’onorificenza cittadina della chiave della città (in oro e di grande valore) al predetto Ministro, oltre che organizzatrice di un dibattito, in data 3.07.2024, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, in occasione del quale fu conferito un premio al sindaco di Pompei dalla Confassociazione Award 2024 summer edition.

maria rosaria boccia con carmine lo sapio sindaco di pompei

Tale evento presso la predetta sala stampa si teneva in Roma e a seguire una cena (cfr. foto pag. 12) con la partecipazione del sindaco, del presidente del consiglio comunale, del comandante della polizia municipale, del dirigente dell’ufficio tecnico, dell’ex assessore Marcello Lala, della sig.ra Boccia e di altre tre signore, tra queste la sig.ra Monica Marangoni.

Si chiede all’amministrazione di chiarire se era una cena privata tra amici, che presuppone rapporti personali tra la Boccia, il sindaco e tutti i vertici dell’amministrazione comunale di Pompei, oppure se era una cena istituzionale, e, in tale ultimo caso, a quale titolo ne facevano parte la Boccia, la Marangoni e le altre due signore? Tale cena è stata pagata con soldi pubblici?

maria rosaria boccia e gennaro sangiuliano alla pinacoteca di brera

Tra queste tre signore, come detto, c’era anche la Marangoni, presente in prima fila e come staff all’evento organizzato dall’amministrazione comunale “Mare Fuori”, presente ovviamente anche la Boccia, tenutosi lo scorso luglio 2024 in p.zza Schettini a Pompei.

La Marangoni che ruolo rivestiva in tale evento (considerato che indossava il cartellino “STAFF” unitamente ad altra donna della quale si chiede di sapere chi sia e il ruolo nell’evento)1?

gennaro sangiuliano riceve le chiavi della citta da carmine lo sapio foto di maria rosaria boccia

A che titolo la Boccia e le altre donne presenti hanno partecipato a tali eventi? Il 24.07.2024, giorno del conferimento della chiave della Città al Ministro della Cultura, la sig.ra Boccia sedeva in prima fila tra il Ministro e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata.

In tale occasione, la stessa è stata invitata dall’Amministrazione comunale o dal Ministro Sangiuliano?

Il Ministro ha smentito qualsiasi rapporto di collaborazione con la predetta Boccia. La sig.ra Boccia, se siede in prima fila, o ha un ruolo importante all’interno del ministero, e non pare vista la smentita del ministro, o un ruolo importante all’interno dell’amministrazione comunale, tanto da porre in seconda fila importanti autorità, tra le quali il direttore del parco archeologico di Pompei.

maria rosaria boccia ringrazia il sindaco di pompei su facebook

Giova ricordare la fretta con la quale fu conferita tale onorificenza al Ministro2; da come si sono sviluppati i fatti sembra esserci un collegamento tra il premio al Sindaco, presso la sala stampa di Montecitorio a Roma, il conferimento dell’onorificenza al Ministro presso l’aula consiliare del Comune di Pompei e la candidatura a capitale della cultura 2027 della città di Pompei.

Si osserva ulteriormente che, in occasione di diversi eventi organizzati dall’amministrazione comunale di Pompei, la sig.ra Boccia e le altre signore, presenti alla cena di cui sopra, erano sedute in prima fila accanto al sindaco e alla sua consorte nei posti riservati alle autorità (foto allegate, da pag. 18 e da 20 in poi); a che titolo le predette occupavano tale posizione?

BOCCIA - VIGNETTA SUL CASO SANGIULIANO - BY ROLLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA

Si evidenzia, inoltre, che da un articolo del 29.08.2024 del quotidiano nazionale “Il Foglio”, in riferimento alla figura della sig.ra Boccia, si legge che «Una misteriosa donna si presenta come consigliera del ministro (ma il ministro smentisce) dice di essere presidente dell’associazione ‘Fashion Week Milano Moda’ ma la Camera della Moda dice: ‘non la conosciamo’».

Alla luce di quanto riportando dal quotidiano “Il Foglio”, se la Boccia non è conosciuta nemmeno dalla Camera della Moda di Milano, allora il premio conferito al sindaco presso la sala stampa di Montecitorio sembra una operazione di marketing per curare l’immagine dello stesso, nulla di più, in cui la figura del Ministro della Cultura molto probabilmente è stata, a sua insaputa, strumentalizzata.

post di angelo deiana sul festival della bellezza di pompei

Si chiede, pertanto, al sindaco di chiarire i rapporti tra l’amministrazione comunale e la sig.ra Maria Rosaria Boccia.

A titolo meramente esemplificativo si riportano ulteriori casi più rilevanti:

- in data 10.10.2022 la sig.ra Boccia, tramite il suo profilo Facebook, ringrazia il Comune di Pompei ed il sindaco Carmine Lo Sapio per aver accolto il progetto “Ruolo della dieta Mediterranea nella prevenzione dei tumori”, con diverse foto e video di brindisi del sindaco postato, evento tenutosi nell’ambito della manifestazione culturale “Pompei è città” (foto pagg. da 32 a 35);

in data 22.04.2024, di mattina si tiene presso l’aula consiliare di Pompei l’evento “Il Festival della Bellezza” e, alle ore 20:30, presso il teatro “Di Costanzo Mattiello” di Pompei si tiene l’evento denominato “Concerto della Banda Musicale dell’Esercito Italiano”, e sulla locandina del Comune la sig.ra Boccia viene indicata quale ideatrice del progetto, oltre che del concerto.

gennaro sangiuliano a pompei senza fede il 23 luglio

Per l’occasione è stata pubblicata la determina dirigenziale n. 19.04.2024 n. 624, a firma del Dirigente del III Settore, dr. Salvatore Petirro, in cui si prevedono le spese per un aperitivo per 100 persone ed una cena per 15 persone, da tenersi alle ore 20:30, impegnando una spesa complessiva di € 1.993,00, oltre spese di tipografia per € 8.393,60, tra manifesti, targhe ed inviti, come da determina dirigenziale n. 806 del 20.05.2024, a firma del medesimo dirigente Petirro.

Per tale evento quali autorità sono state invitate ed hanno partecipato alla cena organizzata in occasione del Festival della Bellezza, di cui si parla nella predetta determina?

Sul punto è il caso di riportare un articolo pubblicato sul quotidiano “La Stampa” del 01.09.2024, nel quale si apprende che “Sarebbe stato il riconoscimento per il lavoro che l’imprenditrice 41enne, nei mesi scorsi, ha comunque svolto, in particolare per la serata di gala del prossimo 20 settembre a Pompei nell’ambito del G7 della cultura...

maria rosaria boccia con carmine lo sapio sindaco di pompei

Boccia nata proprio a Pompei, dove già si occupa di altri eventi di promozione culturale, come il “Festival della Bellezza e della cucina italiana”, lo scorso 3 giugno era presente alla riunione in Comune tra il ministro e il sindaco Carmine Lo Sapio, che hanno preparato l’appuntamento internazionale...”;

- in data 03.06.2024 si tiene una importante riunione istituzionale presso il Salone della Casa comunale in preparazione del G7 della cultura con la partecipazione al “tavolo ristretto” della sig.ra Boccia unitamente al sindaco e al ministro, come da foto allegate (pagg. 9, 10 e 11);

In considerazione di tutto quanto rappresentato, si chiede al sindaco di fare luce sulla vicenda oggetto di interrogazione consiliare, alla quale si allegano diversi rilievi fotografici estrapolati dalle pagine Facebook dei soggetti istituzionali e privati coinvolti, che fanno parte integrante della presente interrogazione.

carmine lo sapio gennaro sangiuliano

Emergerebbe, infine, un collegamento tra il sindaco e la Boccia, molto probabilmente presentata e accreditata al ministro dallo stesso sindaco, vista l’imminente organizzazione del G7 della Cultura, la scelta di Pompei come Capitale della cultura 2027 ed altro. Si auspica che il tutto venga compiutamente chiarito il prima possibile.

Distinti Saluti. Pompei, 2 settembre 2024

I Consiglieri comunali

Angelo CALABRESE

Luisa DE ANGELIS

Domenico DI CASOLA

Alberto ROBETTI

Michele TROIANIELLO

Marino VEGLIA

