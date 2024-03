DAGOREPORT – AVVISATE I PARLAMENTARI DI FRATELLI D’ITALIA, CHE A MONTECITORIO HANNO ACCOLTO TRA GLI APPLAUSI GIANFRANCO FINI, DI CORRERE UN GROSSO PERICOLO: LA DUCETTA NON VUOL VEDERE NEMMENO DIPINTO IL FONDATORE DI ALLEANZA NAZIONALE, COLUI CHE LA SVEZZO' POLITICAMENTE FINO A FARLA MINISTRO DELL'ULTIMO GOVERNO BERLUSCONI - L’INSOFFERENZA RISALE ALL’APRILE 2023, QUANDO FINI, OSPITE DI LUCIA ANNUNZIATA, INVITÒ LA NOVELLA PREMIER A DICHIARARSI "ANTIFASCISTA" - NON L'AVESSE MAI FATTO! LA MELONA CON GLI OTOLITI SOTTOSOPRA DECISE DI SCOMUNICARE IL SUO EX MENTORE, DICHIARANDOLO “PERSONA NON GRADITA” AL POPOLO DEI POST-CAMERATI...

DAGOREPORT

gianfranco fini a mezzora in piu 18

Ma i parlamentari di Fratelli d’Italia, che oggi hanno accolto e applaudito Gianfranco Fini a Montecitorio, sanno che Giorgia Meloni malsopporta (eufemismo) il fondatore di Alleanza Nazionale, colui che la svezzò politicamente fino a farla ministro della Gioventù dell'ultino governo Berlusconi (2008-2011)?

Si dice che l’insofferenza (altro eufemismo) della Ducetta verso Fini risalga all’aprile del 2023, quando ospite di Lucia Annunziata nella trasmissione “Mezz’ora in più”, invitò la premier a fare, senza ritrosie, professione di antifascismo: “La destra i conti li ha fatti, Giorgia Meloni dica, perché so che ne è convinta, che libertà e uguaglianza sono valori democratici, sono della Costituzione, sono valori antifascisti. Non capisco la ritrosia a pronunciare questo aggettivo. La capisco, ma non la giustifico”.

gianfranco fini a mezzora in piu 4

Dopo dieci minuti dalla messa in onda, Giorgia Meloni chiamò i suoi “scomunicando” Fini e dichiarandolo “persona non gradita” al popolo dei post-camerati, accusandolo pure di aver affossato la destra italiana con le sue traversie sentimentali e i suoi guai giudiziari.

GIORGIA MELONI E GIANFRANCO FINI

“LUI E’ IL MIO VERO PRESIDENTE”. ALCUNI PARLAMENTARI DI FRATELLI D’ITALIA VEDONO GIANFRANCO FINI IN TRANSATLANTICO E ALZANO LA VOCE PER FARSI NOTARE. CE L’AVEVANO CON IL PRESIDENTE DELLA CAMERA FONTANA O CON LA PRESIDENTE DEL PARTITO MELONI? AH, NON SAPERLO – PS: FINI SI E’ FERMATO A CHIACCHIERARE CON LORO E POI HA CHIOSATO: “QUI HO TANTI VECCHI AMICI"

