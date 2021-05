28 mag 2021 17:41

DAGORETROSCENA - IL LUNGO INCONTRO TRA LETTA E DRAGHI È AVVENUTO IN UN CLIMA CORDIALE DAL PUNTO DI VISTA DELLA LORO AMICIZIA, MENO DAL PUNTO DI VISTA POLITICO. MARIOPIO NON HA FATTO MISTERO CHE NON GRADISCA CHE ENRICHETTO IN OGNI INTERVISTA AFFERMI CHE “IL GOVERNO DRAGHI È IL SUO GOVERNO”. SECONDO: IL PREMIER COMPRENDE LA SUA RICERCA DI IDENTITÀ POLITICA MA VORREBBE MENO GRANE DA PARTE DEL PD. HA POI RIMBALZATO SECCAMENTE LA RICHIESTA DEL SEGRETARIO PIDDINO DI MEDIARE CON SALVINI...