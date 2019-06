DARTH VADER COLPISCE ANCORA – PENSAVATE CHE IN EUROPA SAREBBE CAMBIATO QUALCOSA DOPO LE ELEZIONI? VI SBAGLIAVATE DI GROSSO. IL COMMISSARIO AL BILANCIO UE OETTINGER (QUELLO CHE DISSE "I MERCATI INSEGNERANNO ALL'ITALIA A VOTARE") SENZA PIETÀ: "SE I NUMERI SONO QUESTI, INEVITABILE UNA PROCEDURA DI INFRAZIONE PER L'ITALIA"

1 – LA COMMISSIONE EUROPEA OGGI RACCOMANDERÀ L'APERTURA DI UNA PROCEDURA DI INFRAZIONE PER DEBITO CONTRO L’ITALIA: SE NON SI AVVIA UN NEGOZIATO, SARANNO LACRIME E SANGUE PER 5 ANNI, ALTRIMENTI MANOVRA AGGIUNTIVA DA 3-4 MILIARDI

2 – "SE I NUMERI SONO QUESTI, INEVITABILE UNA PROCEDURA DI INFRAZIONE PER L'ITALIA"

Da www.tgcom24.mediaset.it

Il commissario europeo al Bilancio, Guenther Oettinger, ha avvertito che Bruxelles potrebbe avviare una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo nei confronti dell'Italia. "Se i numeri verranno confermati, non potremo sottrarci alla procedura di infrazione", ha detto in un'intervista all'emittente televisiva tedesca N-tv. "L'Italia non dovrebbe essere un rischio per l'Eurozona", ha aggiunto Oettinger.

