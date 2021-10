VARESE, L’ULTIMA SPIAGGIA DELLA LEGA - NELLA CITTÀ DI GIORGETTI SALVINI SI GIOCA IL TUTTO PER TUTTO AL BALLOTTAGGIO: NON È UN CASO CHE IL “CAPITONE” SIA ANDATO BEN QUATTRO VOLTE IN CAMPAGNA ELETTORALE PER SOSTENERE IL CANDIDATO SINDACO MATTEO BIANCHI - RICONQUISTARE VARESE, IN MANO AL CENTROSINISTRA, È SIMBOLICAMENTE FONDAMENTALE PER FAR FINTA CHE LE AMMINISTRATIVE NON SIANO STATE UNA SCONFITTA…