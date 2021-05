A DESTRA NON SONO PIÙ QUELLI DI UNA VOLTA: LITIGANO ANCHE SUI GENERALI – “FRATELLI D’ITALIA” BOCCIA LA CANDIDATURA DELL’EX COMANDANTE GENEREALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI GIOVANNI NISTRI PER ROMA, SPONSORIZZATA DALLA LEGA. E COSÌ AL VERTICE DI DOMANI CI SARÀ L’ENNESIMO PASSAGGIO A VOTO. MA IL TEMPO SCORRE E TROVARE UN NOME SPENDIBILE È SEMPRE PIÙ DIFFICILE…

Da “il Messaggero”

GIOVANNI NISTRI

Parleranno di candidati ma non hanno candidati condivisi. Ecco allora che il vertice di domani, tra i leader del centrodestra su Roma, sarà un altro passaggio a vuoto. Era parso che sul nome del generale Nistri, che è stato capo dell'Arma dei Carabinieri, si potesse trovare un accordo tra la Lega, che lo sponsorizza (con il favore di buona parte di Forza Italia), e Fratelli d'Italia, e invece dopo un po' di attesa e di ragionevole possibilità che lo stallo potesse venire superato è arrivata la doccia fredda.

MATTEO SALVINI GIORGIA MELONI

Per bocca del capogruppo Francesco Lollobrigida, che è come se parlasse Giorgia Meloni: «Non giudico il nome e il profilo di Nistri - avverte il presidente dei deputati di FdI - ma questa è una candidatura che non c'è». Ma anche della carta Nistri, insieme ad altre se vengono fuori ma per ora c'è il buio, si parlerà domani. In un clima che non è per niente amichevole - basti pensare alla crisi in atto tra Lega e FdI sulla questione presidenza del Copasir - tra due dei tre partiti del centrodestra, con in mezzo Forza Italia che cerca di trovare una quadra ancora difficile.

enrico michetti 19

Il nome di Enrico Michetti, opinionista di Radio Radio, oltre che esperto amministrativista, è quello che dalle parti di FdI va per la maggiore ma anche in quel partito c'è chi dice ciò che dicono i leghisti e molti forzisti: «Michetti chi?». Ossia si teme che egli non abbia la notorietà e lo standing adatti a correre per il governo del Campidoglio.

Mentre, appunto, un generale come Nistri avrebbe più solidità e carisma. La Russa, di FdI, però alla carta generale - ma ancora non fa nomi - continua a crederci. Intanto il nervosismo sale nel centrodestra di fronte a questa impasse che ormai dura da troppo tempo intorno alla ricerca del nome con cui sperare di vincere le Comunali a Roma.

giovanni nistri

La Lega accusa FdI di voler bloccare tutto. FdI sostiene il contrario. In Forza Italia sono scoraggiati: «I sondaggi dicono che il centrodestra a Roma è forte e con queste perdite di tempo sprechiamo l'occasione di vincere e annoiamo i nostri elettori». Insomma, basta. E invece lo stallo continua.

giovanni nistri enrico michetti 19 Giovanni Nistri CARABINIERI