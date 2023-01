DIO, PATRIA E BERGOGLIO – ALL'UDIENZA PRIVATA CON PAPA FRANCESCO IN VATICANO, GIORGIA MELONI HA PORTATO CON SÉ IL COMPAGNO, ANDREA GIAMBRUNO, E LA FIGLIA, GINEVRA – AD ACCOGLIERLI, IL REGGENTE DELLA CASA PONTIFICIA, MONSIGNOR LEONARDO SAPIENZA, E IL PICCHETTO D'ONORE DELLA GUARDIA SVIZZERA – IL PONTEFICE AVRÀ CHIESTO ALLA MELONI COME MAI NON È SPOSATA CON IL PADRE DI SUA FIGLIA? – VIDEO

In Vaticano con la famiglia per l'udienza privata con Papa Francesco. La premier Giorgia Meloni, puntuale alle 10, è arrivata al Palazzo apostolico insieme al compagno Andrea Giambruno e alla figlia Ginevra. Vestita in tailleur nero, giacca e pantaloni, il compagno in completo nero, con il cappotto in mano, e la figlia con un cappottino scuro e un quaderno in mano. [...]

Ad accoglierli nel Cortile di San Damaso, il reggente della Casa pontificia, monsignor Leonardo Sapienza, i gentiluomini di Sua Santità e il picchetto d'onore della Guardia svizzera pontificia.

È il primo incontro ufficiale con il pontefice da quando si è formato il governo. Pochi giorni fa, alla fine dei funerali di Benedetto XVI presieduti da Bergoglio, la premier, insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha potuto salutare brevemente Francesco, e le foto mostrano una premier raggiante e un Pontefice benevolmente sorridente. […]

