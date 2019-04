DIRETTORIO D’ARRIVO – TRIA HA DATO IL VIA LIBERA ALLE NOMINE APPROVATE DAL CONSIGLIO SUPERIORE DI BANKITALIA A MARZO, CHE POTREBBERO ARRIVARE SUL TAVOLO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI DOMANI – IL 9 MAGGIO SAREBBE SCATTATO IL BLOCCO DI FATTO DEL DIRETTORIO, COSÌ MATTARELLA E CONTE HANNO FATTO INGOIARE IL ROSPO A DI MAIO, CIOÈ LA NOMINA DI ALESSANDRA PERRAZZELLI

Marco Antonellis per Dagospia

IGNAZIO VISCO FABIO PANETTA

Come Dagoanticipato nei giorni scorsi, potrebbero arrivare già nel prossimo Consiglio dei ministri (dapprima previsto per la giornata di oggi e poi spostato a domani sera alle 21 per gli impegni istituzionali del Premier Conte) le nomine per il direttorio della Banca d'Italia, già approvate dal Consiglio Superiore lo scorso 28 marzo.

alessandra perrazzelli

L'iter prevede l'approvazione delle nomine con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei Ministri. Senza il parere del governo, dunque, l'iter può essere "congelato" come già accaduto nel caso del vice Dg Federico Signorini. Ma ora la situazione sembra destinata a sbloccarsi tanto che, a quanto apprende Dagospia, proprio in queste dal Mef di Giovanni Tria è arrivato il via libera a procedere.

daniele franco

I nomi sono quelli di Fabio Panetta, Daniele Franco e di Alessandra Perrazzelli, avvocato, ora a Barclays Italia. In passato lo stop era arrivato dopo un duro confronto politico tra il vicepremier Luigi Di Maio e Via Nazionale, problemi poi risolti grazie alla mediazione del premier Giuseppe Conte ma soprattutto grazie alla moral suasion del Quirinale.

ignazio visco ignazio visco sergio mattarella luigi di maio giovanni tria

tria di maio salvini conte Alessandra Perrazzelli alessandra perrazzelli SALVATORE ROSSI IGNAZIO VISCO luigi di maio giuseppe conte matteo salvini giovanni tria salvatore rossi, ignazio visco, valeria sannucci; vincenzo la via, federico signorini, fabio panetta