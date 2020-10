DOLCETTO O LUCCHETTO? – GOVERNATORI E SINDACI HANNO VIETATO FESTE PUBBLICHE E PRIVATE. MA LE PERSONE SI ORGANIZZANO PER PARTY CLANDESTINI – DE LUCA E MASTELLA FANNA A GARA A CHI È PIÙ CRUDELE CON I BAMBINI: DOPO CHE IL GOVERNATORE HA BULLIZZATO LA BIMBA CHE PIANGE PERCHÉ NON VA A SCUOLA, IL SINDACO DI BENEVENTO HA VIETATO LA VENDITA DI CARAMELLE E DOLCIUMI… - VIDEO

DE LUCA BULLIZZA UNA BIMBA DI 6 ANNI CHE PIANGE PERCHÉ NON VA A SCUOLA: ''FORSE BEVE LATTE E PLUTONIO, MAI VISTO UN BAMBINO COSI''' (DAGOSPIA DI IERI)

coronavirus halloween

HALLOWEEN DOLCETTO O LUCCHETTO?

Luca Fornovo per “la Stampa”

Tutti contro Halloween. Dalla Liguria alla Puglia passando per Campania, Umbria e Abruzzo, sindaci e governatori hanno vietato feste pubbliche o private in onore del "dolcetto o scherzetto".

vincenzo de luca

Il primo a rilasciare la dichiarazione di guerra è stato Vincenzo De Luca che, con le sue esternazioni («è una stupida americanata» e «un monumento all' imbecillità»), è finito persino sulle colonne dell' Indipendent.

CLEMENTE MASTELLA

Ma il presidente campano rischia di essere superato, nella sua nomea di politico dal "lucchetto facile", da Clemente Mastella. Il primo cittadino di Benevento non solo ha vietato feste e assembramenti per Halloween ma ha pure proibito la vendita di «caramelle, dolciumi o qualsiasi altra cosa in regalo per la festa». Poveri bambini, che ignobile scherzetto!

