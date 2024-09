DONALD O KAMALA: LE STELLE SCENDONO IN CAMPO - L'ENDORSEMENT DI TAYLOR SWIFT ALLA HARRIS DA' I SUOI FRUTTI: DOPO IL POST INSTAGRAM IN CUI HA CHIESTO AI FAN DI REGISTRARSI PER VOTARE, ALMENO 35MILA PERSONE LO HANNO FATTO - OLTRE ALLA "REGINA DEL POP" ANCHE CHARLI XCX, MEGAN THEE STALLION, GEORGE CLOONEY (CHE HA FACILITATO L'USCITA DI BIDEN) OPRAH WINFREY E MOLTI ALTRI SI SONO SCHIERATI A FAVORE DELLA CANDIDATA DEM - MA ANCHE TRUMP PUÒ CONTARE SU UNA FOLTA SCHIERA DI VIP, COME DENNIS QUAID, HULK HOGAN, KID ROCK E…

Estratto dell'articolo di Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

taylor swift annuncia l'endorsement a kamala harris con una foto del suo gatto

Quando Taylor Swift parla, i fan ascoltano. Dopo aver dato l’endorsement a Kamala Harris, la popstar più amata dagli americani ha chiesto ai milioni di fan di registrarsi per poter votare: c’è stato un picco di 35 mila persone che lo hanno fatto. Donald Trump ha replicato: «Preferisco Brittany Mahomes». La moglie del quarterback dei Kansas City Chiefs, secondo alcuni il più grande di tutti i tempi, «è una grande fan del Make America Great Again», ha detto Trump.

Lei non ha confermato né negato, ma mentre suo marito Patrick dice che non darà l’endorsement a nessuno, Brittany ad agosto ha messo «like» (poi tolti) a qualche post di Trump sui social. […]

Taylor Swift e Brittany Mahomes sono amiche da quando la prima è fidanzata con Travis Kelce, che gioca per Kansas City. […] Un abbraccio tra le due donne agli Us Open era stato interpretato sui social come un abbraccio di Swift alle politiche di Trump. Forse anche per questo, oltre che per un suo falso endorsement a Trump creato con l’intelligenza artificiale, la cantante ha deciso di chiarire.

dibattito tra donald trump e kamala harris 8

Quando i candidati erano Biden e Trump, alcuni pubblicisti di Hollywood suggerivano alle star di appoggiare una causa — come l’aborto o i cambiamenti climatici — piuttosto che un candidato.

Ma Harris genera più entusiasmo: per esempio ha l’appoggio della rapper Cardi B […] le popstar Charli XCX (quella di brat summer) e Megan Thee Stallion, George Clooney, che ha facilitato l’uscita di Biden. Alla convention democratica c’erano Oprah, Spike Lee, John Legend.

hulk hogan alla convention repubblicana di milwaukee. 2

Matt Damon e Lin-Manuel Miranda saranno a una raccolta fondi per lei a New York. Jane Fonda e Ben Stiller erano all’incontro zoom dei Comici per Harris. Allo zoom italoamericano Paisans for Kamala Harris c’erano Robert De Niro, Mark Ruffalo, John Turturro, Marisa Tomei. […]

Dennis Quaid invece voterà per Trump: lo paragona a Reagan, che interpreta in un nuovo film. Alla convention repubblicana, Hulk Hogan si è strappato i vestiti rivelando una maglietta Trump-Vance, si sono esibiti Jason Aldean e Kid Rock. […]

