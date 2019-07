DOPO GAWKER, PETER THIEL VUOLE UCCIDERE PURE GOOGLE – IL PRINCIPE DELLE TENEBRE (AZIONISTA DI FACEBOOK) CHIEDE A FBI E CIA DI INDAGARE SU “BIG G” PER VERIFICARE L'INFILTRAZIONE DI SPIE CINESI – FONDATORE DI PAYPAL CON ELON MUSK, GAY, TRUMPIANO, SI RIFERISCE AL PROGETTO “DRAGONFLY”, CHE GOOGLE STAREBBE ARCHITETTANDO IN GRAN SEGRETO CON IL REGIME CINESE… – VIDEO

2 – GOOGLE: PER IL MILIARDARIO PETER THIEL IL GRUPPO È INFILTRATO DA SPIE CINESI

Da www.corriere.it

Fbi e la Cia dovrebbero indagare per determinare se in Google si sono «infiltrate» spie cinesi. A invitare la polizia federale e l’agenzia d’intelligence americane ad accendere un faro sulla controllata di Alphabet è Peter Thiel, un investitore miliardario tra i primi a scommettere su Facebook e la cui società ha investito anche su Airbnb, Lyft, Space Exploration Technologies e Palantir Technologies.

Google e il nodo dell’esercito Usa

Il 50enne è considerato la pecora nera della Silicon Valley per avere sostenuto a spada tratta la candidatura di Donald Trump alla presidenza Usa nelle elezioni del 2016. Come riferito dal sito Axios, Thiel ha parlato alla National Conservatism Conference a Washington e il suo discorso si è concentrato su tre aspetti: «Primo, quante agenzie straniere d’intelligence si sono infiltrate nel nostro Manhattan Project per l’intelligenza artificiale [l’evoluzione del progetto che negli anni ‘40 porto’ alla bomba nucleare, ndr]? Secondo, il top management di Google crede di essere stato infiltrato dall’intelligence cinese? Terzo, è per il fatto che crede di essere infiltrato che [Google] ha preso la decisione apparentemente sovversiva di lavorare con l’esercito cinese e non con quello americano?».

Nome in codice «Dragonfly»

Per Thiel sono l’Fbi e la Cia a dovere rispondere a queste domande. Lo scorso anno Google ha apparentemente archiviato un progetto in Cina pesantemente criticato, anche da oltre un migliaio di dipendenti: il suo nome in codice era «Dragonfly» e avrebbe portato al lancio in Cina (dove google.com è ancora vietato) di un motore di ricerca creato ad hoc e sottoposto a censura; non visualizzerebbe siti e parole legate a tematiche come «diritti umani, democrazia, religione e proteste pacifiche».

Secondo altre indiscrezioni, Google non rinnoverà un contratto scaduto l’anno scorso e che avrebbe aiutato il Pentagono ad analizzare video registrati da droni con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Anche questo progetto, chiamato Project Maven, aveva portato migliaia di dipendenti a protestare (fonte Radiocor).

