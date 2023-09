27 set 2023 17:29

ECCO COSA SUCCEDE A FIDARSI DEGLI AUTOCRATI: SE NON OTTENGONO QUELLO CHE VOGLIONO, TI RICATTANO - IL PRESIDENTE TUNISINO KAIS SAIED, SCOTTATO PER NON AVER ANCORA RICEVUTO I 127 MILIONI DI EURO PROMESSI DALL’UE, RINVIA LA VISITA DELLA COMMISSIONE EUROPEA A TUNISI E COME SEGNALE SPEDISCE IL MINISTRO DEGLI ESTERI IN RUSSIA – VUOLE LA SIRINGA PIENA E LA MOGLIE DROGATA: NON GRADISCE I POSSIBILI CONTROLLI ALLE FRONTIERE DEL SUO PAESE NÉ CHE VENGA VERIFICATA L'EFFETTIVA APPLICAZIONE DELL'ACCORDO CON BRUXELLES. IN PRATICA, DOVREMMO STACCARGLI UN ASSEGNO MILIONARIO IN BIANCO (CIAO CORE)