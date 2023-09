ECCOLO IL COSIDDETTO “EFFETTO ARIANNA”: GLI ISCRITTI SCAPPANO! – DA QUANDO LA SORELLA D’ITALIA, ARIANNA MELONI, È DIVENTATA RESPONSABILE DEL TESSERAMENTO DEL PARTITO, AD AGOSTO, A ROMA SONO STATE RINNOVATE SOLO UN TERZO DELLE TESSERE (4MILA SU 13MILA) – PER RIMEDIARE, SONO STATI ALLUNGATI I TEMPI DI DUE SETTIMANE: UN MODO PER PROVARE A STOPPARE FABIO RAMPELLI. CON COSÌ POCHI ISCRITTI, INFATTI, IL TIMORE È CHE I “GABBIANI”, I VECCHI ARNESI MISSINI DURI E PURI, POSSANO AVERE TROPPI ISCRITTI IN VISTA DEI CONGRESSI LOCALI…

In Fratelli d’Italia si parla di “effetto Arianna”, ma al contrario. Il partito di Giorgia Meloni e della sorella, nominata ad agosto a capo del tesseramento e segreteria politica, in questi giorni è in difficoltà sul rinnovo degli iscritti annuali.

[…] il caso più emblematico riguarda la federazione di Roma dove, secondo due dirigenti informati della questione, sarebbero state rinnovate solo un terzo delle tessere. Stiamo parlando di circa quattro mila sulle 13 mila della Capitale. Per questo si è deciso di prorogare di due settimane la scadenza per chiudere il tesseramento in città: non sarà più oggi ma il 16 ottobre.

Uno slittamento che alimenta il sospetto che all’interno della federazione romana del partito si stia già consumando una guerra in vista del congresso, l’unico dove si potrebbero scontrare le due anime del partito, quella di Meloni e quella dei “gabbiani” di Fabio Rampelli.

Per i meloniani dovrebbe correre uno tra Francesco Filini (molto vicino a Giovanbattista Fazzolari) e Marco Perissa, i rampelliani invece stanno pensando di candidare Massimo Milani o Lavinia Mennuni. Con così poche tessere rinnovate il timore dei meloniani era che i rampelliani potessero averne di più: da qui è nata l’idea della proroga.

Il partito romano è stato commissariato a febbraio scorso, alla viglia delle elezioni regionali in Lazio, quando Meloni deciso d’imperio di sostituire proprio Milani con il responsabile organizzazione Giovanni Donzelli. Ora, dopo l’assemblea del 12 settembre, è stato deciso di fare i congressi provinciali entro la fine dell’anno: le regole saranno scritte da una commissione di 32 persone presieduta da Arianna Meloni e Donzelli da cui sono stati esclusi i rampelliani.

È in questo contesto che si inserisce il tesseramento nella Capitale: il controllo degli iscritti sarà fondamentale in vista del congresso. […] Il problema però non riguarda solo Roma ma anche altre federazioni in tutta Italia: l’obiettivo di rinnovare le 200 mila tessere attuali sembra lontano. Per questo negli ultimi giorni, Arianna Meloni ha dato l’ordine ai dirigenti di concentrarsi proprio sul rinnovo delle tessere. […]

