Estratto dell’articolo di Antonio Padellaro per “il Fatto quotidiano”

Nella figura di Federico Mollicone (adeguatamente scolpita in Rete) colpiscono le bretelle, coordinate con lo sguardo determinato e indicative di una personalità che nulla lascia al caso e meno che mai al sostegno dei pantaloni agganciati tramite fibbie.

[… A quanto è dato di sapere Mollicone non frequenta le boutique londinesi e neppure la Cbs o la Fox ma romano di Roma (novembre 1970) può essere considerato a suo modo un underdog capace di scalare le vette della politica (esponente di FdI e presidente della Commissione Cultura della Camera). E, infine, delle meritate bretelle.

Molto si potrebbe ancora dire del Mollicone a tutto tondo, ma lo spazio tiranno ci costringe a rinviare ogni legittima curiosità alle esaurienti pagine in Internet, suddivise in capitoli […]l tutto introdotto da un'apposita "Panoramica generale", dizione che fa venire in mente quei binocoli a gettone siti alla sommità dei più ridenti cucuzzoli.

La molliconeide cita numerosi riconoscimenti e gemellaggi di carattere carnevalesco (con le sfilate di Fano e Viareggio) ma non i due momenti più alti della sua "vocazione sociale": la vigorosa polemica anti-gender contro Peppa Pig, cartone animato in cui era presente una famiglia omogenitoriale di orsi polari; la virile reazione a pugni e calci (in combutta con un leghista) contro un deputato grillino reo di avere sbandierato il tricolore nell'emiciclo di Montecitorio.

Ci occupiamo di Mollicone perché a lui si deve il più insidioso e rovinoso assalto alla narrazione sulle trame fasciste faticosamente elaborata da Giorgia Meloni e dal presidente del Senato Ignazio La Russa.

Infatti, nel sostenere che le sentenze sulle bombe nere "sono un teorema contro la destra", Federico Ego e Moschetto ha sostenuto le ragioni dell'antifascismo con una efficacia che la sinistra si sogna.

2. MOLLICONE E IL NEGAZIONISMO DI FDI CRESCE L’INSOFFERENZA DI FORZA ITALIA

Estratto dell’articolo di Giovanna Vitale per “la Repubblica”

Non commentare. Lasciar cadere «la sparata identitaria» di Federico Mollicone, evitando di alimentare un dibattito «che schiaccia ancora una volta la coalizione a destra ». Ha dato a tutti la consegna del silenzio, Antonio Tajani. Deciso a non aprire un nuovo fronte nella maggioranza, già impelagata in una serie di beghe da cui fatica a uscire.

Ma la scelta del segretario forzista di chiudere in fretta il caso, silenziando le polemiche interne, non riesce tuttavia a contenere il fastidio che tracima dalle fila azzurre.

«Le sentenze sulla strage di Bologna sono un teorema politico per colpire la destra», ha detto il presidente meloniano della commissione Cultura, peraltro all’indomani del severo monito di Sergio Mattarella sulla matrice dell’attentato alla stazione. Frutto, secondo il capo dello Stato, di «una spietata strategia eversiva neofascista nutrita di complicità annidate in consorterie sovversive che hanno tentato di aggredire la libertà conquistata dagli italiani ».

A cui il deputato di FdI è sembrato fare il controcanto. Affermando, in ossequio al più trito complottismo diffuso nel suo mondo, che «l’obiettivo di parte della magistratura fosse quello di accreditare il teorema per cui nel Dopoguerra gli Usa, con la loggia P2, il neofascismo e perfino l’Msi avrebbero, con la strategia della tensione e le stragi, condizionato la storia repubblicana».

Parole «assurde», «prive di senso », si è rivoltata la falange centrista che sostiene l’esecutivo. D’accordo a sorpresa con Elly Schlein che continua a martellare per sapere «cosa aspetti Giorgia Meloni a prendere le distanze, a chiarire se questa è solo la posizione di Mollicone o anche sua e del governo». Convinta, la segretaria del Pd, che «ci sia un tentativo costante di riscrivere la storia»: Fratelli d’Italia «non ha mai tagliato le radici con il proprio passato, si tengono stretta la Fiamma nel simbolo e fanno pure gli offesi», insiste.

[…] Grande è l’insofferenza sotto il cielo azzurro. La fa trasparire chiara il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, l’unico a sottrarsi alla consegna imposta da Tajani. «Il nostro problema è culturale. È quello di voler rifare i processi alla storia e di non accettare mai le verità storiche. Anche quando sono verità giudiziarie acclarate da sentenze definitive », taglia corto l’ex direttore di Panorama . «Quello di Bologna è uno dei casi in cui c’è poco da discutere: ci sono delle responsabilità definite e sono quelle che sono state sancite dalla magistratura. Su questo, nessun revisionismo è tollerabile».

Una presa di distanza netta, che racconta l’umor nero di FI, fermandosi tuttavia sulla soglia di Palazzo Chigi. «Il governo non ha responsabilità » e neppure «è giusto attribuire eredità a partiti come quello di Meloni», incalza Mulè. Da quel drammatico 2 agosto «sono passati 44 anni, è un altro mondo». Per cui «chiederle un’abiura rispetto a una tragedia a cui lei e i suoi sono totalmente estranei è una forzatura che non giova alla democrazia», bacchetta pure le opposizioni il deputato azzurro. […]

