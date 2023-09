29 set 2023 12:37

ELLY BATTE UN COLPO – LA SCHLEIN PER UNA VOLTA NON PARLA DI DIRITTI LGBT E MINORANZE E VISITA LO STABILIMENTO MARELLI DI CREVALCORE CHE STA CHIUDENDO PER VOLONTÀ DELLA PROPRIETÀ, CIOÈ IL FONDO KKR, LO STESSO A CUI TIM STA PER VENDERE LA RETE: “QUELLO CHE STANNO FACENDO QUI DEVE ESSERE UN CAMPANELLO D’ALLARME. SE LA LOGICA È SOLO QUELLA DEL PROFITTO, KKR NON È ADEGUATA A GESTIRE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE. CHIEDIAMO AL GOVERNO DI ALZARE LA VOCE E NON PIEGARE LA TESTA…”