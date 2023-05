13 mag 2023 14:00

ELLY, PARLA COME MANGI! – I CONSIGLI NON RICHIESTI DI ALDO GRASSO A ELLY SCHLEIN: “PER ESSERE COMPRENSIBILE, DOVREBBE PARLARE PIÙ ADAGIO, RISPONDERE A TONO E ABBANDONARE OGNI IDEOLOGISMO (PRECISAZIONI, INQUADRAMENTI, PROCLAMI, PRINCÌPI…). IN TV FUNZIONA IL CONCRETO (ESEMPI, FATTI, IMMAGINI) NON L’ASTRATTO CHE È LA TOMBA DI OGNI ELOQUIO, IN TV FUNZIONA UNA PARTECIPAZIONE PIÙ CALDA, PERSONALE E MENO DOTTRINALE. EVITI, INFINE, DI CHIAMARE PER NOME IL CONDUTTORE. DICA E BASTA…” - VIDEO