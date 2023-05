30 mag 2023 16:23

ELLY A PEZZI: “DATEMI TEMPO, NON STATEMI TUTTI ADDOSSO” – DOPO LA DISFATTA ALLE AMMINISTRATIVE LA SCHLEIN E’ GIA’ ALL’ANGOLO. L’EUROPARLAMENTARE GUALMINI: “IL PD DICE NO A TUTTO, COME SI FA A CONVINCERE GLI ELETTORI?” - I BIG CHIEDONO A ELLY DI SMETTERLA DI “DECIDERE TUTTO DA SOLA” - L’IPOTESI DI UN MINI RIMPASTO DELLA SEGRETERIA – L’UNICA VITTORIA PD E’ STATA OTTENUTA IN CAMPANIA GRAZIE A DE LUCA. LA SCHLEIN E’ SEMPRE CONVINTA DEL NO AL TERZO MANDATO DEL GOVERNATORE E DI FAR FUORI IL FIGLIO PIERO DALL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL GRUPPO DEM ALLA CAMERA?