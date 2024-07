ESTATE BOLLENTE PER GIORGIA MELONI – I COLLOQUI DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UE, URSULA VON DER LEYEN, INIZIERANNO A “METÀ AGOSTO”. SE FITTO VA A BRUXELLES, NIENTE RIMPASTO: SARÀ FAZZOLARI AD ACCUMULARE LE DELEGHE SU COESIONE E PNRR - NEL FRATTEMPO, L’ITALIA PERDE ANCORA PEZZI IN EUROPA: L’UNICA PRESIDENZA DI COMMISSIONE AL PARLAMENTO UE SARÀ QUELLA AMBIENTE, ASSEGNATA AL DEM ANTONIO DECARO. FORZA ITALIA, NONOSTANTE SIA NEL PPE, PAGA IL NO DELLA MELONA A URSULA E RIMANE A BOCCA ASCIUTTA

COLLOQUI TRA VON DER LEYEN E CANDIDATI COMMISSARI A AGOSTO

(ANSA) - Le interviste della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ai candidati espressi dai governi nazionali per il ruolo di commissario Ue dovrebbero iniziare "a metà agosto". Lo ha confermato un portavoce dell'esecutivo comunitario. La lettera di von der Leyen ai governi per ricevere le loro proposte sulle candidature sarà spedita "presto", ha indicato il portavoce senza tuttavia precisare una data.

QUANTO DURA GIORGIA MELONI? NON SOLO GLI SCAZZI TRA FORZA ITALIA E LEGA (CON SALVINI CHE FERMA LA LEGGE SULLA CONCORRENZA, UNA DELLE RICHIESTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA), PER LA DUCETTA, DOPO IL NO A URSULA, IL RAPPORTO CON L’EUROPA RESTA UNA SPINA NEL FIANCO – OGGI MELONI RICEVE IL NEO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO ANTONIO COSTA: SI TRATTA SU UNA DELEGA DI PESO PER L’ITALIA (CONCORRENZA, COESIONE, BILANCIO INTERNO) – IN POLE COME COMMISSARIO FITTO, IN QUEL CASO SARA’ "IL FIDO" FAZZOLARI AD ACCUMULARE DUE DELEGHE PESANTI: COESIONE E PNRR…

UE, L’ITALIA PERDE UNA PRESIDENZA DI COMMISSIONE A STRASBURGO. FORZA ITALIA PAGA IL NO DI MELONI A VON DER LEYEN

Stefano Baldolini per www.repubblica.it

Rischio irrilevanza in Europa. Questo si temeva dopo il pasticcio del governo italiano sull’elezione di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione. Ora si correrà a minimizzare, ma le prime ripercussioni del no della premier Meloni si iniziano a intravedere.

Ecco dunque che al Parlamento europeo l’Italia ottiene una sola presidenza di commissione, quella del dem Decaro, mentre nessuna andrà a Forza Italia, che nella scorsa legislatura aveva la presidenza della commissione Affari costituzionali con Salvatore De Meo (in questa passa al tedesco Sven Simon).

Esito indigesto per il partito di Antonio Tajani, che è dentro la maggioranza Ursula bis ma si vede assegnare soltanto la capo delegazione per l’Asia Centrale, con Giuseppina Princi. Non proprio un incarico di primo piano. Una mezza sconfitta […] considerato […] che al Ppe […] andranno ben 8 presidenze.

"Nelle scelte ha pesato anche il fatto che Massimiliano Salini è stato eletto vicepresidente del gruppo del Ppe all'Eurocamera", provano a rintuzzare il colpo da FI. Mentre Tajani ha annunciato che non voterà i candidati dei Verdi: “Non fanno parte della maggioranza”, ha spiegato.

Sono invece 5 le commissioni che vanno al gruppo dei Socialisti e democratici, di cui una, quella Ambiente, va al dem italiano Antonio Decaro. Il Pd perde però una commissione di peso come quella Economia che nella scorsa legislatura era nelle mani di Irene Tinagli e in questa è passata alla socialista francese Aurore Lalucq.

[…] Altro segnale non positivo per la maggioranza italiana, il fatto che sarà un altro esponente delle opposizioni in Italia, il capodelegazione M5S Pasquale Tridico, a ottenere un altro ruolo di peso: la presidenza della sottocommissione per le questioni fiscali. “La lotta ai paradisi fiscali e l’armonizzazione dei sistemi di tassazione sono da sempre uno dei nostri cavalli di battaglia”, fanno sapere fonti del Movimento a Strasburgo.

