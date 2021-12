I SINDACATI CE L’HANNO CON I PARTITI, NON CON MARIO DRAGHI! - LO CONFERMA PER L’ENNESIMA VOLTA MAURIZIO LANDINI: “DRAGHI HA AVUTO L’UMILTÀ DI ASCOLTARCI. CI HA SPIEGATO CHE LA MAGGIORANZA AVEVA DECISO. SE QUESTA È LA SITUAZIONE, QUESTO È UN GOVERNO CHE NON CI MERITIAMO” - IL PREMIER TENDE LA MANO AI SINDACATI: NONOSTANTE L’AGENDA SERRATA, VUOLE UN FACCIA A FACCIA PRIMA DELLO SCIOPERO GENERALE DI GIOVEDÌ…