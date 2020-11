FICO, FICHISSIMO, PRATICAMENTE UN FICO SECCO - LEGGETE E RIMIRATE LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA, ROBERTO FICO, SU MEDIASET - DA “SERVE UNA LEGGE FORTE E SERIA SUL CONFLITTO D'INTERESSI”, PASSANDO PER “I NOTIZIARI MEDIASET SONO INDEGNI PER L'INFORMAZIONE DI UN PAESE DEMOCRATICO” FINO ALLA RECENTE “MEDIASET È UNA AZIENDA ITALIANA E COME TALE VA TUTELATA. È STRATEGICA NEL CAMPO DELLE TELECOMUNICAZIONI”

Mattia Feltri per “la Stampa”

Frase numero uno: «Le tre reti Mediaset sono di Berlusconi di nome e di fatto. Una seria legge sul conflitto d' interessi non esiste». Frase numero due: «Serve una legge forte e seria sul conflitto d' interessi. Non può funzionare così (per Berlusconi e Mediaset)». Frase numero tre: «Mediaset fa da megafono alla voce del padrone». Frase numero quattro: «I notiziari Mediaset sono indegni per l'informazione di un Paese democratico». Frase numero cinque: «Una parte del Paese crede ancora alle promesse senza senso di Berlusconi e delle sue tv». Frase numero sei: «È assurdo che Berlusconi abbia ancora il potere di parola per fare il male dell' Italia».

Frase numero sette: «Renzi e Berlusconi al largo del Nazareno hanno siglato un accordo segreto sulla svendita di Raiway (che è tuttora della Rai, ndr) al gruppo Mediaset. Una ruberia. Ma noi ci opporremo». Frase numero otto: «Denuncio, denuncio e ancora denuncio quello che sta accadendo sotto gli occhi indifferenti di tutti: la svendita del bene pubblico Raiway a Mediaset».

Frase numero nove: «Ci troviamo di fronte a plurime violazioni della legge e a una evidente ed ingiustificata predilezione del governo Renzi nei riguardi di Mediaset». Frase numero dieci: «Mediaset è una azienda italiana e come tale va tutelata. È strategica nel campo delle telecomunicazioni applicate alle comunicazioni e il paese deve fare delle norme per tutelare queste aziende». Bene, che differenza c' è fra le prime nove frasi e la decima? Che le prime nove sono state pronunciate negli ultimi sette anni da Roberto Fico e la decima è stata pronunciata l'altro giorno da Roberto Fichissimo.

