FIORELLO, CON IL MEGLIO DI VIVA RAIPLAY, BATTUTO DALLE REPLICHE DI BONOLIS: CON 5.159.000 (16,88%) NELLA PRIMA PARTE E 3.085.000 (21,41%) NELLA SECONDA, È "CIAO DARWIN" IL PIÙ VISTO IERI SERA. VIVA RAIPLAY SI FERMA A 5.061.000, 16,72% – CONTE A RETI UNIFICATE VISTO DA PIÙ DI UNDICI MILIONI DI PERSONE: 6 SUL TG1 (22,4) E 5.3 SUL TG5 (19,8)

#Tg1 6 milioni 22,4%#tg5 5.3 milioni 19,8%

Solo su Rai1 e Canale 5 #Conte visto da più di unidici milioni di italiani. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) March 22, 2020

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

fiorello viva raiplay epidemy

Su Rai1 Il Meglio di Viva RaiPlay, in onda dalle 21.38 alle 23.35, ha conquistato 5.061.000 spettatori pari al 16.72% di share; nel mentre, dalle 22.34 alle 23.33, lo Speciale TG1, con la nuova conferenza stampa di Giuseppe Conte, ha catturato l’attenzione di 6.046.000 spettatori (22.38%). Su Canale 5 la prima parte Ciao Darwin – Terre desolate, in onda dalle 21.21 alle 22.40, ha raccolto davanti al video 5.159.000 spettatori pari al 16.88% di share; lo Speciale TG5, in onda dalle 22.40 alle 23.33, ha informato 5.303.000 spettatori con il 19.77%, nella prima parte; la seconda parte di Ciao Darwin, in onda dalle 23.33 alle 25.25, ha intrattenuto 3.085.000 spettatori con il 21.41% (i minuti finali, dalle 25.28 alle 25.35, siglano il 15.97% con 1.166.000 spettatori). Su Rai2 Petrolio Files – Antivirus³ è stato seguito da 1.388.000 spettatori (4.84%).

BONOLIS LAURENTI CIAO DARWIN

L'ENNESIMA DIRETTA FACEBOOK DI GIUSEPPE CONTE

Su Italia 1 The Croods ha intrattenuto 2.128.000 spettatori (7.05%). Su Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta, in onda dalle 22.02 alle 23.57, ha raccolto davanti al video 991.000 spettatori pari ad uno share del 3.73%. Su Rete4 Speciale Stasera Italia Weekend totalizza un a.m. di 1.560.000 spettatori con il 5.42% di share. Su La7 Indovina chi viene a cena ha registrato 939.000 spettatori con uno share del 3.25%. Su Tv8 Agente 007 – Al Servizio Segreto di Sua Maestà ha raccolto 320.000 spettatori con l’1.2%. Su Nove La Figlia del Generale ha raccolto 417.000 spettatori e l’1.5% di share. Su Rai4 Narcos sigla l’1% con 299.000 spettatori; su Iris Sotto il segno del Pericolo si porta al 2.7% con 788.000 spettatori mentre su La5 Inga Lindstrom – Ritorno a casa piace a 599.000 spettatori (2%).

fiorello viva raiplay

Access Prime Time

Otto e Mezzo 7.03%.

Su Rai 1 I Soliti Ignoti sigla il 19.86% con 6.228.000 spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.295.000 spettatori con uno share del 16.88%. Su Rai3 Ti ricordi di me? piace a 1.074.000 spettatori (3.43%). Su Italia 1 CSI sigla il 4.60% con 1.435.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.625.000 telespettatori con il 5.21% nella prima parte e 1.873.000 (5.98%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.203.000 spettatori (7.03%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 820.000 spettatori e il 2.6%. Sul Nove Fratelli di Crozza raccoglie 316.000 spettatori e l’1%

madre natura kristyna teimerova

Preserale

L’Eredità 22.10%.

giuseppe conte in diretta facebook

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 4.324.000 spettatori (18%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.987.000 spettatori (22.10%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 3.740.000 spettatori con il 15.76% di share e Avanti un Altro! ne segna 4.761.000 con il 17.83% di share. Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 786.000 spettatori (3%) e NCIS Los Angeles 1.164.000 (3.94%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha totalizzato 922.000 spettatori (3.68%) e CSI 832.000 (2.93%). Su Rai3 Nuovi Eroi segna 1.140.000 spettatori con il 3.81%. Su Rete4 Hamburg Distretto 21 segna il 2.26% con 654.000 spettatori. Su La7 La7 Doc – Musei Vaticani ha appassionato 219.000 spettatori (share dello 0.86%).

fiorello viva raiplay epidemy paola minaccioni

Daytime Mattina/Mezzogiorno

Mi Manda RaiTre in più 7.03%.

giuseppe conte in diretta facebook 3

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno sigla il 9.53% con 245.000 spettatori, Uno Mattina in Famiglia 866.000 spettatori con il 15.24% nella prima parte, 2.061.000 (22.08%) nella seconda e 1.865.000 (18.07%) nella terza. Buongiorno Benessere ha ottenuto 1.407.000 spettatori con il 12.08% di share e Linea Verde Life da 2.472.000 spettatori pari al 12.47% di share. Su Canale5 il Tg5 ha intrattenuto 1.501.000 spettatori (18.85%). Forum arriva a 1.621.000 telespettatori con il 10.87%. Su Rai 2 Il Castello Magico ha raccolto 145.000 spettatori con l’1.69% e Un ciclone in Convento 436.000 (3.49%) nel primo episodio e 708.000 (4.04%) nel secondo. Su Italia 1 Royal Pains ottiene un ascolto di 279.000 spettatori pari al 2.72% di share nel primo episodio, uno di 313.000 (2.89%) nel secondo e uno di 472.000 (3.49%) nel terzo, mentre Sport Mediaset ha ottenuto 1.242.000 spettatori con il 5.27%. Su Rai3 Oggi in Prima totalizza una media di 582.000 spettatori (7.63%) e Mi Manda RaiTre in più è visto da 801.000 spettatori pari al 7.03% di share. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 316.000 spettatori con il 2.58% di share nella prima puntata e 465.000 (2.46%) nella seconda. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 163.000 spettatori con il 3.49% nelle News e uno di 331.000 spettatori (3.71%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 441.000 spettatori pari al 4.22% e Tagadà Risponde 487.000 (4.04%).

taylor mega a ciao darwin 6 fiorello viva raiplay giuseppe conte in diretta facebook 1

Daytime Pomeriggio

Italia Sì 13.85%-15.53%.

taylor mega a ciao darwin 10

Su Rai1 Linea Bianca ha raccolto 2.222.000 spettatori con il 10.72%, Passaggio a Nord Ovest segna il 9.91% con 1.755.000 spettatori, A Sua Immagine ha raccolto 1.414.000 spettatori con l’8.41% nella prima parte e 1.435.000 (8.52%) nella seconda. Italia Sì ha raggiunto 2.527.000 spettatori (13.85%) nella prima parte e 3.336.000 (15.53%) nella seconda. Su Canale5 Beautiful piace a 3.279.000 telespettatori con il 13.71% di share, Milionario in Incognito ha convinto 2.079.000 spettatori con il 10.42% di share, Il Segreto 2.110.000 (12.29%) e Verissimo – Le Storie 2.450.000 spettatori con il 12.92% di share. Su Rai2 Un Fantasma per Amico ha raccolto 597.000 spettatori con il 3.49% e La Porta Segreta 488.000 spettatori (2.67%). Su Italia1 Arrow ha raccolto 471.000 spettatori (2.23%) nel primo episodio, 421.000 (2.30%) nel secondo e 467.000 (2.75%) nel terzo; The Flash 437.000 (2.48%) nel primo episodio e 446.000 (2.30%) nel secondo. Su Rai3 Report piace a 843.000 spettatori (4.56%) e Romanzo Italiano a 716.000 spettatori (3.24%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 900.000 spettatori con il 4.29% mentre Il Californiano da 650.000 (3.77%). Su La7 Eden Missione Pianeta – Speciale ha ottenuto 474.000 spettatori con il 2.62%.

fiorello viva raiplay epidemy

Seconda Serata

TG2 Dossier 3.38%.

Su Rai1 Techetechetè è stato seguito da 2.134.000 spettatori con il 12.10% di share. Su Canale 5 Tg5 ha totalizzato una media di 840.000 spettatori pari ad uno share del 13.70%. Su Rai2 TG2 Dossier segna 553.000 spettatori con il 3.38%. Su Rai 3 Prima dell’Alba Speciale segna il 3.80% con 409.000 spettatori. Su Italia1 The Flintstones viene visto da una media di 977.000 ascoltatori con il 4.98% di share. Su Rete 4 Psycho è stato scelto da 407.000 spettatori con il 3.07% di share.

laura fiorentino prova coraggio a ciao darwin 1

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 6.287.000 (26.32%)

Ore 20.00 7.949.000 (26.54%)

TG2

Ore 13.00 3.340.000 (14.86%)

Ore 20.30 2.752.000 (8.81%)

TG3

Ore 14.25 3.757.000 (18.09%)

Ore 19.00 3.300.000 (12.91%)

fiorello tommaso paradiso

TG5

Ore 13.00 4.871.000 (21.39%)

Ore 20.00 6.523.000 (21.57%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 2.820.000 (15.08%)

Ore 18.30 1.515.000 (6.69%)

TG4

Ore 12.00 730.000 (4.73%)

Ore 18.55 989.000 (3.90%)

TGLA7

fiorello viva raiplay epidemy

Ore 13.30 1.052.000 (4.46%)

Ore 20.00 1.841.000 (6.11%)

Ascolti tv per fasce auditel (share %)

RAI 1 16.37 18.93 16.62 14.88 11.49 20.65 18.61 16.26

RAI 2 4.36 1.4 2.77 5.9 3.32 4.14 6.18 3.75

RAI 3 6.52 7.45 7.04 11.3 5.62 8.18 3.28 4.15

RAI SPEC 7.57 10.44 11.4 7.46 9.77 6.23 5.33 6.32

RAI 34.82 38.22 37.83 39.55 30.2 39.2 33.4 30.48

CANALE 5 15.04 15.23 6.75 13.92 12.29 17.25 16.84 20.08

ITALIA 1 4.41 2.24 2.83 5.67 2.48 3.57 6.09 5.43

RETE 4 3.53 1.09 2.08 2.97 3.79 2.83 5.37 4.25

MED SPEC 9.2 7.79 10.97 7.71 10.89 6.77 9.73 9.73

MEDIASET 32.18 26.35 22.63 30.28 29.45 30.42 38.03 39.5

LA7+LA7D 3.62 4.13 4.8 2.62 3.42 2.48 4.99 3.98

SATELLITE 15.31 17.23 19.01 14.52 19.53 14.21 11.75 13.12

TERRESTRI 14.08 14.07 15.73 13.04 17.4 13.68 11.84 12.92

ALTRE RETI 29.38 31.3 34.74 27.56 36.93 27.89 23.58 26.04

Ascolti medi settimanali share %, valori assoluti in migliaia .000

Rai 1 17,2 2.489

Rai 2 4,7 680

Rai 3 7,0 1.011

Rai Specializzate 7,1 1.025

Canale5 14,6 2.114

Italia1 5,4 781

Rete4 3,8 548

Mediaset Specializzate 8,2 1.188

La7 3,9 568

TV8 1,9 281

Nove 1,5 214

Rai 4 1,2 167

Rai 5 0,4 52

Rai Movie 1,2 170

Rai Premium 1,3 185

Rai Gulp 0,4 63

Rai Yoyo 0,9 135

Rai Sport 0,3 38

Rai News 24 1,3 181

Rai Scuola 0,0 2

Rai Storia 0,2 32

20 0,8 111

Boing 0,5 72

Iris 1,2 172

La5 0,6 84

Cine 34 0,9 129

Mediaset Extra 0,8 114

Italia 2 0,2 28

Focus 0,6 91

Cartoonito 0,5 67

Top Crime 0,9 129

Tgcom 24 0,7 97

Premium Cinema +24 0,1 7

Premium Cinema 0,1 16

Premium Cinema Energy 0,1 12

Premium Cinema Comedy 0,1 11

Premium Cinema Emotion 0,1 7

Premium Crime 0,0 5

Premium Action 0,0 2

Premium Stories 0,0 2

Paramount Network 0,9 131

Cielo 0,9 135

Sky Uno 0,1 18

Sky Atlantic 0,1 8

Sky Cinema Uno 0,2 29

Real Time 1,3 191

Dmax Tv 0,8 121

Giallo 0,8 114

Motor Trend (ex Focus fino al 28/4/18) 0,4 53

FRISBEE 0,6 82

La7d 0,4 64

Super! 0,6 86

Tv2000 1,3 184

Sportitalia 0,1 9

Totale Rai 36,0 5.205

Totale Mediaset 32,1 4.632

Totale La7 4,4 632

SKY+FOX 6,6 949

Totale DISCOVERY 7,1 1.021

Altre TV 13,9 2.011