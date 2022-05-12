FLASH! - L'ALA DELL'INFELICITA' STA DEVASTANDO IL CUORE DI UN MINISTRO DEL GOVERNO DRAGHI - IL POVERINO NON RIESCE A CAPACITARSI CHE LA MOGLIE L'ABBIA TRADITO, PER DI PIU' CON UN ALTRO POLITICO...-
FLASH! - L'ALA DELL'INFELICITA' STA DEVASTANDO IL CUORE DI UN MINISTRO DEL GOVERNO DRAGHI - IL POVERINO NON RIESCE A CAPACITARSI CHE LA MOGLIE L'ABBIA TRADITO, PER DI PIU' CON UN ALTRO POLITICO...-
ZELENSKY COME PUTIN: USA IL GAS COME ARMA DI RICATTO - LA DECISIONE UCRAINA DI BLOCCARE UN TERZO DEL METANO RUSSO VERSO L’EUROPA È UN MODO PER FORZARE LA MANO E SPINGERE L’UNIONE EUROPEA A VARARE NUOVE E PIÙ PESANTI SANZIONI CONTRO PUTIN - A BRUXELLES IL SESTO PACCHETTO DI MISURE ANTI-RUSSE ANNASPA: ORBAN TANTO PER CAMBIARE SI È MESSO DI TRAVERSO, CHIEDENDO PIÙ GARANZIE (TRADOTTO: VUOLE PIÙ SOLDI)
“SOLO NEI PROSSIMI 5 ANNI, L’INDIPENDENZA ENERGETICA DALLA RUSSIA COSTERÀ CIRCA 200 MILIARDI DI EURO, OVVERO QUASI UN TERZO DI TUTTO IL RECOVERY PLAN EUROPEO” - L’EX AMBASCIATORE IN IRAQ, MARCO CARNELOS, ANALIZZA LE CONSEGUENZE DELLA GUERRA PER PROCURA DEGLI STATI UNITI ALLA RUSSIA: “CONTRO MOSCA È ANCHE IN CORSO UNA GUERRA ECONOMICA, IN CUI SONO STATI ARRUOLATI TUTTI I MEMBRI DELLA NATO E DELL'UE E I CUI EFFETTI COLLATERALI SULL’ECONOMIA SI STANNO RIVELANDO PESANTISSIMI; SOLO COLLOQUI DIRETTI TRA MOSCA E WASHINGTON POSSONO FERMARE IL CONFLITTO…”
TENETEVI FORTE: SON TORNATI I GIALLOVERDI! - GIUSEPPE CONTE E MATTEO SALVINI HANNO LA STESSA LINEA SULLE ARMI ALL'UCRAINA, E INFATTI PEPPINIELLO PROVA A RILANCIARE L’ASSE CON LA LEGA, SFANCULANDO IL “CAMPO LARGO” DI LETTA: “MI SEMBRA CHE SULLA GUERRA NEL PD CI SIA UN INIZIO DI RIFLESSIONE. IO NON MI SENTO ISOLATO, LA MAGGIORANZA DEGLI ITALIANI È CON ME. SE LA LEGA DI SALVINI O ALTRE FORZE SI UNIRANNO A NOI IO LO AUSPICO FORTEMENTE" - "PACE FATTA CON DRAGHI DOPO LA VISITA NEGLI USA? ASSOLUTAMENTE NO..."