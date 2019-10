CONTE ALLA S-BARR - IACOBONI TWEET - ''BARR HA DETTO IN UN’INTERVISTA A FOX DELLE COSE CHE NON QUADRANO ASSOLUTAMENTE CON CIÒ CHE HA DETTO IL CONTECASALINO DOPO LA SUA AUDIZIONE AL COPASIR – STASERA IL CAPO DEI DIS, UOMO DI CONTE, GENNARO VECCHIONE, È STATO TENUTO TRE ORE IN AUDIZIONE DAVANTI AL COPASIR. TANTO TEMPO. NON È ASSOLUTAMENTE UNA DURATA CHE FA PENSARE A UNA VICENDA ORMAI CHIARITA, COME PRETENDEVA LA POCHETTE DAL VOLTO UMANO''