FLASH! - IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLE ORE 16 SI PREANNUNCIA AD ALTA TENSIONE - ALLE 15.45 LA SITUAZIONE E' QUESTA: MELONI E MANTOVANO D'ACCORDO CON SALVINI E PIANTEDOSI PER SOSTITUIRE IL CAPO DELLA POLIZIA GIANNINI CON PISANI - TROVATA L'INTESA ANCHE SUL DECRETO LEGGE CHE DA' IL VIA LIBERA A FUORTES DI LASCIARE VIALE MAZZINI E INSEDIARSI AL SAN CARLO DI NAPOLI - GUARDIA DI FINANZA, DISACCORDO TRA GIORGETTI E MANTOVANO: TRA DE GENNARO E SIRICO, POTREBBE SBUCARE UN TERZO NOME (CARMINE LOPEZ? BRUNO BURATTI?)...-