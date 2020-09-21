FLASH! EXIT POLL (RAI) SUL REFERENDUM PER IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI: IL SÌ AL 60-64, IL NO 36-40- -
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FLASH! EXIT POLL (RAI) SUL REFERENDUM PER IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI: IL SÌ AL 60-64, IL NO 36-40- -
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FLASH! EXIT POLL RAI PER LA TOSCANA: GIANI 43,5-47,5%, CECCARDI 40-44%, GALLETTI 4,5-6,5%, FATTORI 2-4%
SCENARI DEL POST VOTO / 2 - IN CASO DI TRACOLLO ALLE REGIONALI, LA PRIMA MOSSA SPETTERÀ A CONTE CHE DOVRÀ VALUTARE L’IPOTESI DI DIMISSIONI VISTO CHE MATTARELLA VUOLE EVITARE UNA CRISI DI GOVERNO ORA - IN CASO DI CAPPOTTO PER IL CENTRODESTRA, IL QUIRINALE POTREBBE ANCHE (SEGUENDO LA TEORIA DEL COSTITUZIONALISTA COSTANTINO MORTATI) SCIOGLIERE LE CAMERE. MA SAREBBE IL PRIMO CASO NELLA STORIA D’ITALIA - E CONTE POTREBBE ADDIRITTURA SOLLEVARE UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE…
CHE CI FACEVA BORIS JOHNSON A PERUGIA? - IL MISTERO DEL WEEKEND DEL PREMIER BRITANNICO IN ITALIA: SECONDO UN COMUNICATO UFFICIALE DELL’AEROPORTO DELLA CITTÀ, “BORIA” HA PASSATO 3 GIORNI IN UMBRIA, FORSE OSPITE DALL’AMICO OLIGARCA EVGHENJ LEBEDEV. SABATO 12 SETTEMBRE AVREBBE ANCHE BATTEZZATO IL FIGLIO IN GRAN SEGRETO - DOWNING STREET SMENTISCE, MA FONTI DELLO SCALO CONFERMANO