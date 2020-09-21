FLASH! EXIT POLL RAI PER LA TOSCANA: GIANI 43,5-47,5%, CECCARDI 40-44%, GALLETTI 4,5-6,5%, FATTORI 2-4%-
FLASH! EXIT POLL RAI PER LA TOSCANA: GIANI 43,5-47,5%, CECCARDI 40-44%, GALLETTI 4,5-6,5%, FATTORI 2-4%-
“CON LA VITTORIA DEL SÌ AL REFERENDUM SI APRE UNA STAGIONE DI RIFORME” – PURE ZINGARETTI METTE LA BANDIERINA SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI, A CUI IL PD FINO A UN ANNO E MEZZO FA ERA CONTRARIO - “SIAMO MOLTO SODDISFATTI DA QUANTO SEMBRA EMERGERE”
SAI CHE NOVITÀ: TRUMP NON PIACE AGLI ELETTORI LATINO AMERICANI! - SECONDO UN NUOVO SONDAGGIO, BIDEN HA UN VANTAGGIO SIGNIFICATIVO TRA I LATINOS REGISTRATI: RACCOGLIE IL 62% DEI CONSENSI RISPETTO AL 26 DI TRUMP. MA “SLEEPY JOE” NON DEVE GIOIRE TROPPO. NONOSTANTE MURO E SPARATE IL PUZZONE È MIGLIORATO RISPETTO A QUATTRO ANNI FA - NEL 2016 IL 78% DEI LATINO AMERICANI AVEVA UN’OPINIONE NEGATIVA DI LUI, OGGI SOLO IL 56…