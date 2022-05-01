FLASH! - IL FOTTO-MONTAGGIO DEL GIORNO VA ALLA COPPIA ORSINI-MUSSOLINI...-
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FLASH! - ANCHE LAVROV TIENE FAMIGLIA. IL COMIZIO SU ''MATERASSO 4'' E' STATO INNESCATO DALLA PAURA, VISTO L'ALTO NUMERO DI "SUICIDATI" DEL GIRO DI PUTIN. COSI', DALL'ESSERE L'EPONENTE MENO FAVOREVOLE ALL'INVASIONE DELL'UCRAINA, INSIEME COL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLE FORZE ARMATE VALERJ GERASIMOV (CHE ERA BEN COSCIO DEL LIVELLO BASSO DELL'ESERCITO RUSSO), E' DIVENTATO IL PIU' OLTRANZISTA...
UNA ZONA ROSSA C'È ANCORA: QUELLA PER I CINGHIALI! - A ROMA GUALTIERI SI È DECISO A FARE QUALCOSA E HA VARATO IL PIANO ANTI-UNGULATI CON RETI DI CONTENIMENTO INTERRATE, INTERDIZIONE DELLE ZONE DI ACCESSO E PUNTI DI PREVENZIONE TERRITORIALE CON PULIZIA CONTINUA DEI RIFIUTI - LA SCORSA NOTTE ALLA BALDUINA UNA 44ENNE È STATA COLPITA E SPINTA A TERRA DA UNA MANDRIA DI ANIMALI: LA DONNA ERA COL SUO CANE QUANDO È STATA ATTACCATA DA OTTO ESEMPLARI...
CI MANCAVA SOLO IL PROFESSOR "GIUSEPPI" CHE SALE IN CATTEDRA - ARRIVA LA FRATTOCCHIE DEL MOVIMENTO 5 STELLE: DOPO ESSERE DIVENTATI UFFICIALMENTE PARTITO, I GRILLINI FANNO UN ULTERIORE PASSO AVANTI E COSTITUISCONO UNA SCUOLA DI FORMAZIONE INTERNA - CONTE CI TIENE MOLTO E DICE CHE DA LÌ NASCERÀ LA FUTURA CLASSE DIRIGENTE DEL MOVIMENTO E DEL PAESE (SPERIAMO SIA MEGLIO DELLA ATTUALE, MA NON È CHE CI VOGLIA MOLTO) - TRA I DOCENTI PURE ZAGREBELSKY, DE MASI, TRIDICO E...
POSTA! - CARO DAGO, IL PROLIFERARE DI FILORUSSI, SIA NELLE VARIE TRASMISSIONI TV CHE TRA LA GENTE COMUNE, MI FA COMPRENDERE CHE LA DEMOCRAZIA È UN REGALO CHE GLI ITALIANI NON SI MERITANO. FACILE SOSTENERE PUTIN DAL DIVANO DI CASA... QUESTI BEOTI NON CAPISCONO CHE POSSONO SOSTENERE LE LORO VOMITEVOLI TEORIE PROPRIO GRAZIE A QUELLA DEMOCRAZIA SU CUI SPUTANO DI CONTINUO - BORIS JOHNSON AL PARLAMENTO DI KIEV: "L'UCRAINA VINCERÀ E SARÀ LIBERA". PENSA CHE VINCERE LA GUERRA SIA COME ORGANIZZARE UN PARTY A DOWNING STREET?
LA RUSSIFICAZIONE È PARTITA, E TU NON PUOI FARCI NIENTE - COSÌ VENGONO "ANNESSE" LE CITTÀ UCRAINE OCCUPATE, COME KHERSON, NON CERTO UN LUOGO DI FRONTIERA MA ANZI IL PRESIDIO PIÙ A OVEST SOTTO IL GIOGO DI MOSCA: ADDIO INTERNET E COLLEGAMENTI PERMESSI SOLO CON I PROVIDER RUSSI, PAGAMENTO DELLE PENSIONI IN RUBLI, SOSTITUZIONE DEI SINDACI CON DEI COLLABORAZIONISTI DEL CREMLINO...