salvini isoardi SALVINI FRANCESCA VERDINI BACIO
FLASH! FRANCESCA VERDINI COME ELISA ISOARDI. MENTRE SALVINI CHIUDE GLI OCCHI, LEI SCATTA. LA SCRITTA "VENDESI" ALLE SPALLE DEL "CAPITONE" SI RIFERISCE A SALVINI O ALL'ALBERO?-
MA CHE SI È MESSO IN TESTA PUTIN? - "MAD VLAD" VUOLE CONVERTIRE GLI AEREI MILITARI DELLA BIELORUSSIA "SU-25" PER CONSENTIRGLI DI TRASPORTARE ARMI NUCLEARI - PURE LA CINA SI PREOCCUPA E DICE AI SUOI CITTADINI DI LASCIARE L'UCRAINA APPENA POSSIBILE. COSA SA XI JINPING CHE NOI NON SAPPIAMO? - COMUNQUE LA RUSSIA FA SAPERE CHE "NON CI SONO PIANI PER DOTARE FISICAMENTE I SISTEMI BIELORUSSI DI TESTATE NUCLEARI"...
NEL CENTRODESTRA È L'ORA DEI PONTIERI LETTA E LA RUSSA PER RICUCIRE FRA BERLUSCONI E MELONI: L'OPERAZIONE DIPLOMATICA È TUTT’ALTRO CHE SEMPLICE - COME DAGO-RIVELATO, IL VICOLO E’ STRETTISSIMO, I FORZISTI FEDELI ALLA RONZULLI SPINGONO PER ANDARE DA SOLI AL QUIRINALE, GIORGIA MELONI, ANCORA MOLTO CONTRARIATA, NON SEMBRA INTENZIONATA A NUOVE CONCESSIONI SUI MINISTERI A FI. UN LEGHISTA NAVIGATO CONFIDA NEL "PRESSING DEI GOVERNISTI SU BERLUSCONI. ANCHE PERCHÉ NON C'È ALTRA SCELTA".
NIENTE PIÙ SEGRETI – LA STELLINA DI ONLYFANS, BEATRICE SEGRETI, IN ARTE BEA SECRETS, SI RACCONTA: “MIA MAMMA NON MI PARLA PIÙ. VOLEVA CHE MI LAUREASSI IN ECONOMI E SI È SOFFERMATA SULL’ESPLICITO E SUL SUPERFICIALE DEL LAVORO, SENZA PENSARE AL FATTO CHE MI RENDE FELICE” – “DA ADOLESCENTE MI SENTIVO UN MASCHIACCIO, TANTO CHE MI METTEVO LO SCOTCH SUL SENO. NON MI SENTIVO DONNA. È STATO UN PERIODO IN CUI HO TOCCATO IL…”