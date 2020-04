"MONSIGNOR" GIANNI LETTA, L’ARTE DEL COMANDO PER SOTTRAZIONE- MARCELLO VENEZIANI SUGLI 85 ANNI DELL’EMINENZA AZZURRINA: "È STATO PER ANNI IL DOLCIFICANTE DELLA SECONDA REPUBBLICA. NON A CASO DA RAGAZZO IL SUO PRIMO LAVORO FU IN UNO ZUCCHERIFICIO. AH, SE CI FOSSE STATO LETTA IL 25 LUGLIO DEL 1943, AVREMMO AVUTO UN GOVERNO MUSSOLINI-DE GASPERI-BADOGLIO-TOGLIATTI-NENNI CON L' APPOGGIO DELLA CORONA E LA BENEDIZIONE DI SANTA MADRE CHIESA…"