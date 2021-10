4 ott 2021 16:26

FLASH! - “YOUTREND” DÀ PER FINITE LE PARTITE DI BOLOGNA E NAPOLI: MATTEO LEPORE E GAETANO MANFREDI ELETTI AL PRIMO TURNO - PREGLIASCO: “DALLE PRIME PROIEZIONI SEMBRA PROFILARSI UN PESSIMO RISULTATO PER IL CENTRODESTRA. SPAZZATO VIA A MILANO, OLTRE CHE A BOLOGNA E NAPOLI. A ROMA TESTA A TESTA CON BALLOTTAGGIO PIÙ CHE IN SALITA. A TORINO DIETRO GIÀ AL PRIMO TURNO. MALE ANCHE A TRIESTE, BEN SOTTO IL 50%”