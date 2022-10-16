A me non fa tanta impressione che sia Presidente della Camera, quanto che abbia tre lauree... pic.twitter.com/FwyUVd4XD8— Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) October 16, 2022
FLASH! - CON LORENZO FONTANA LA SITUAZIONE È GRAMMATICA, ANZI DRAMMATICA! - IL NEOPRESIDENTE DELLA CAMERA, IN UN DOCUMENTO CHE HA PRESENTATO A MONTECITORIO, SI È PIÙ VOLTE DEFINITO "INPIEGATO" - E I TWITTAROLI PARTONO CON LO SPERNACCHIAMENTO - LUCA BIZZARRI: "A ME NON FA IMPRESSIONE CHE SIA PRESIDENTE DELLA CAMERA, MA CHE ABBIA TRE LAUREE..."-
A me non fa tanta impressione che sia Presidente della Camera, quanto che abbia tre lauree... pic.twitter.com/FwyUVd4XD8— Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) October 16, 2022
PD E 5 STELLE LITIGANO SULLA GUIDA DELLE COMMISSIONI - CONTE CHE PUNTA ALLA VIGILANZA RAI HA MESSO IL VETO SU GUERINI AL COPASIR – L’ATTUALE MINISTRO DELLA DIFESA, ESPONENTE DI BASE RIFORMISTA, E’ TROPPO ATLANTISTA E ANTIPUTINIANO PER “GIUSEPPI”. TRA I DUE CI SONO STATE SCINTILLE SULL’INVIO DELLE ARMI ALL’UCRAINA - PUR DI RIALLACCIARE I RAPPORTI CON I GRILLINI, IL PD CEDERÀ SUL NOME DEL “SUO” MINISTRO DELLA DIFESA? IL SOSPETTO: SONO STATI I PENTASTELLATI A VOTARE LA RUSSA PER EVITARE CASINI PRESIDENTE DEL SENATO?
ECCO COME SI CHIUDERA’ LA FAIDA TRA BERLUSCONI E MELONI - TAJANI NON SARÀ SOLO MINISTRO DEGLI ESTERI MA ANCHE VICEPREMIER, E A FORZA ITALIA ANDRANNO 5 MINISTERI. SEMBRA ANCHE CHE LA MINACCIA DELLA DUCETTA DI NON AMMETTERE NEL GOVERNO I SENATORI AZZURRI CHE NON HANNO VOTATO IGNAZIO LA RUSSA ALLA GUIDA DI PALAZZO MADAMA ABBIA PERSO PESO – LA CASELLATI HA ZERO POSSIBILITA' DI ANDARE ALLA GIUSTIZIA
L'IRAN STA ESPLODENDO - BRUCIA IL CARCERE DI EVIN LUOGO SIMBOLO DELLA REPRESSIONE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DOVE SONO RINCHIUSI PRIGIONIERI POLITICI E ATTIVISTI ARRESTATI DURANTE LE RIVOLTE DELLE ULTIME SETTIMANE CONTRO IL REGIME - A CAUSA DEL FUMO SONO MORTI 4 PRIGIONIERI E 61 SONO RIMASTI FERITI - ATTENZIONE: DENTRO IL CARCERE IRANIANO DOVREBBE ESSERE IMPRIGIONATA ANCHE ALESSIA PIPERNO, LA RAGAZZA ITALIANA ARRESTATA IN IRAN MA NON SI HANNO SUE NOTIZIE - INTORNO ALLE 21 SI È ALZATA UNA COLONNA DI FUMO E DAL TETTO DEL CARCERE SI SENTONO I PRIGIONIERI URLARE: "MORTE AL DITTATORE" - VIDEO