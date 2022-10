ECCO COME SI CHIUDERA’ LA FAIDA TRA BERLUSCONI E MELONI - TAJANI NON SARÀ SOLO MINISTRO DEGLI ESTERI MA ANCHE VICEPREMIER, E A FORZA ITALIA ANDRANNO 5 MINISTERI. SEMBRA ANCHE CHE LA MINACCIA DELLA DUCETTA DI NON AMMETTERE NEL GOVERNO I SENATORI AZZURRI CHE NON HANNO VOTATO IGNAZIO LA RUSSA ALLA GUIDA DI PALAZZO MADAMA ABBIA PERSO PESO – LA CASELLATI HA ZERO POSSIBILITA' DI ANDARE ALLA GIUSTIZIA