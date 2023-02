"QUEST'ANNO LAVOREREMO PER FAR ENTRARE LEGALMENTE QUASI 500MILA IMMIGRATI" - IL “COGNATO D’ITALIA”, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, DA BRUXELLES PRIMA LANCIA IL SASSO POI NASCONDE LA MANO: “NON HO MAI PARLATO DI ALCUN PIANO, PERCHÉ NON ESISTE. LA CIFRA SI RIFERISCE AL NUMERO DI RICHIESTE DI INGRESSI SUL NOSTRO TERRITORIO NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE, NEI TRASPORTI, IN AGRICOLTURA, NEL TERZIARIO E VIA COSÌ…”