FLASH! – GRILLO SI PREPARA AL VOTO…SULLA SPIAGGIA! – ECCO BEPPE-MAO POCHI MINUTI FA AL PEVERO DI PORTO CERVO. COME SI PUÒ EVINCERE DA QUESTE FOTO, “L’ELEVATO DI TORNO” STA MEDITANDO SUL DA FARSI SUL LIMITE AL DOPPIO MANDATO E SULLE LISTE DA PREPARARE INSIEME A PEPPINIELLO CONTE…

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GIUSEPPE CONTE BEPPE GRILLO GIUSEPPE CONTE BEPPE GRILLO BEPPE GRILLO AL PEVERO DI PORTO CERVO BEPPE GRILLO AL PEVERO DI PORTO CERVO

 

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politica

CI MANCAVA SOLO EMANUELE FILIBERTO E LO SCAZZO SULLA MONARCHIA – L'EREDE DI CASA SAVOIA SE L'È PRESA PER LE PAROLE DI FABIO RAMPELLI DI FRATELLI D'ITALIA, CHE AVEVA RICORDATO COME ANTONIO TAJANI AVESSE UN PASSATO DA “MONARCHICO” – “CREDO CHE RAMPELLI DEBBA PUNTARE IL DITO CONTRO ALMENO LA METÀ DEI PARLAMENTARI EUROPEI, PERCHÉ SONO MONARCHICI”, SCRIVE SU FACEBOOK IL PRINCIPE (PER MANCANZA DI TRONI) – LA REPLICA DI RAMPELLI: “IL SUO MANCATO TRONO È IL LUOGO PEGGIORE PER DISPENSARE PREDICHE”