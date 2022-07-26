BEPPE GRILLO AL PEVERO DI PORTO CERVO
GIUSEPPE CONTE BEPPE GRILLO BEPPE GRILLO AL PEVERO DI PORTO CERVO
FLASH! – GRILLO SI PREPARA AL VOTO…SULLA SPIAGGIA! – ECCO BEPPE-MAO POCHI MINUTI FA AL PEVERO DI PORTO CERVO. COME SI PUÒ EVINCERE DA QUESTE FOTO, “L’ELEVATO DI TORNO” STA MEDITANDO SUL DA FARSI SUL LIMITE AL DOPPIO MANDATO E SULLE LISTE DA PREPARARE INSIEME A PEPPINIELLO CONTE…-
BEPPE GRILLO AL PEVERO DI PORTO CERVO
GIUSEPPE CONTE BEPPE GRILLO BEPPE GRILLO AL PEVERO DI PORTO CERVO
FLASH! – LE ULTIME PAROLE FAMOSE DELL'EX INFERMIERA LICIA RONZULLI, IERI, A “REPUBBLICA”: ‘’SONO SICURA CHE MARA, UN MINISTRO MOLTO APPREZZATO, PRENDERÀ LA DECISIONE GIUSTA, QUELLA DI CONTINUARE A CONTRIBUIRE AL NOSTRO GRANDE PROGETTO” – OGGI, SU “REPUBBLICA”, MARA CARFAGNA: “LASCIO FORZA ITALIA”…
PROMESSE ELETTORALI: I CONTI GIA' NON TORNANO - DAI MILLE EURO DI PENSIONE MINIMA ALLA FLAT TAX: LA CAMPAGNA ELETTORALE SI RIEMPIE SUBITO DI PROMESSE SENZA COPERTURA DI SPESA - LA PROPAGANDA FEROCE PARE DESTINATA A CREARE UN PERICOLOSO FRONTE #FORZADEBITO. LE BATTAGLIE DI SALVINI SULLA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE FISCALI (CHE COMPORTANO MENO ENTRATE PER LO STATO) E SULLA RIDUZIONE DELL’ETA’ PENSIONABILE (“MISURA COSTOSISSIMA”)- E NEL CENTROSINISTRA...
“L’ITALIA È SULLA VIA DI ESSERE GOVERNATA DA POST FASCISTI” - DOPO IL "NEW YORK TIMES" ANCHE IL "WASHINGTON POST" SPARA CONTRO LA MELONI – “FRATELLI D’ITALIA? NON SONO FASCISTI MA NEANCHE NON FASCISTI” – IL GIORNALE AMERICANO, FAMOSO PER LO SCANDALO “WATERGATE” CHE HA PORTATO ALLE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI RICHARD NIXON, RICORDA L’EVOLUZIONE STORICA DEL MOVIMENTO SOCIALE ED IL FATTO CHE MELONI...
CI MANCAVA SOLO EMANUELE FILIBERTO E LO SCAZZO SULLA MONARCHIA – L'EREDE DI CASA SAVOIA SE L'È PRESA PER LE PAROLE DI FABIO RAMPELLI DI FRATELLI D'ITALIA, CHE AVEVA RICORDATO COME ANTONIO TAJANI AVESSE UN PASSATO DA “MONARCHICO” – “CREDO CHE RAMPELLI DEBBA PUNTARE IL DITO CONTRO ALMENO LA METÀ DEI PARLAMENTARI EUROPEI, PERCHÉ SONO MONARCHICI”, SCRIVE SU FACEBOOK IL PRINCIPE (PER MANCANZA DI TRONI) – LA REPLICA DI RAMPELLI: “IL SUO MANCATO TRONO È IL LUOGO PEGGIORE PER DISPENSARE PREDICHE”
SIM SALA BIM! DOPO L'INCONTRO CON DI MAIO E LETTA, IL SINDACO DI MILANO CHIARISCE: “NON MI CANDIDO” – RENZI DICE CHE CORRERA' DA SOLO MA INTANTO ASPETTA CALENDA: “LA PARTITA DIPENDE SOLO DA LUI, È UNA SCELTA NON FACILE. LUI PARLA DI DOVEROSA SCELTA TRA UN'ALLEANZA COL PD E LA CORSA AL CENTRO” – LA RUSSA IN PRESSING SUGLI ALLEATI CHE VOGLIONO FRENARE LA CORSA DELLA MELONI: “SULLA LEADERSHIP DEL CENTRODESTRA SI RISPETTINO LE REGOLE”