FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “DOPO LA NOMINA NEL CDA DI ITA DI GABRIELLA ALEMANNO QUALCUNO HA RIBATTEZZATO LA COMPAGNIA 'ALI-MANNO' PERCHÉ LEI È SORELLA DI GIANNI, COMPAGNO DI PARTITO DI GIORGIA MELONI, CHE HA GIÀ COLLOCATO IL COGNATO AL MINISTERO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE. L'OPPOSIZIONE DOVREBBE RICORDARE AL GOVERNO CHE UNA REGOLA AUREA CONSIGLIA A CHI FA POLITICA DI NON PIAZZARE I FAMILIARI. MAGARI CON UN'INTERROGAZIONE DELLE DEPUTATE ELISABETTA PICCOLOTTI IN FRATOIANNI E MICHELA DI BIASE IN FRANCESCHINI…”

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“LA GUERRA PUÒ FINIRE PRIMA DELLA LIBERAZIONE DI TUTTI I TERRITORI UCRAINI” – IL CONSIGLIERE DI ZELENSKY, MYKHAILO PODOLYAK COMMENTA COSÌ LO SCETTICISMO AMERICANO SULLA PROBABILITÀ DI RICONQUISTA DI KIEV: “SE SARÀ LIBERATA UNA GRANDE CITTÀ, LA RUSSIA AVRÀ PERSO LA GUERRA”. IN EFFETTI, PER “MAD VLAD”, PERDERE IL COLLEGAMENTO VIA TERRA CON LA CRIMEA SAREBBE FATALE – MA È UNA RICHIESTA AGLI AMERICANI (DELLA SERIE: DATECI PIÙ ARMI E LA VINCIAMO) O UN MESSAGGIO DI APERTURA NEGOZIALE AI RUSSI?