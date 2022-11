18 nov 2022 12:32

FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “DOPO LA NOMINA NEL CDA DI ITA DI GABRIELLA ALEMANNO QUALCUNO HA RIBATTEZZATO LA COMPAGNIA 'ALI-MANNO' PERCHÉ LEI È SORELLA DI GIANNI, COMPAGNO DI PARTITO DI GIORGIA MELONI, CHE HA GIÀ COLLOCATO IL COGNATO AL MINISTERO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE. L'OPPOSIZIONE DOVREBBE RICORDARE AL GOVERNO CHE UNA REGOLA AUREA CONSIGLIA A CHI FA POLITICA DI NON PIAZZARE I FAMILIARI. MAGARI CON UN'INTERROGAZIONE DELLE DEPUTATE ELISABETTA PICCOLOTTI IN FRATOIANNI E MICHELA DI BIASE IN FRANCESCHINI…”