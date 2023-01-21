FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “IN QUELLO SPOT DI CUI GIORGIA MELONI SI SARÀ PENTITA CENTO VOLTE IL BENZINAIO ERA IL BUONO, DERUBATO DAL CATTIVO CHE ERA IL FISCO. IL QUALE PERÒ È DIVENTATO BUONO, DA QUANDO FRATELLI D’ITALIA È AL GOVERNO, PERCHÉ LE ACCISE CHE PRIMA ERANO ‘UNA VERGOGNA’ ORA SONO COSA BUONA E GIUSTA. IL BENZINAIO INVECE ORA È IL CATTIVO CHE FORSE SPECULA E DUNQUE VA MULTATO SE NON COLLABORA COL FISCO. MA MELONI STA SEMPRE DALLA PARTE DELLA RAGIONE: È IL TORTO CHE HA CAMBIATO POSIZIONE…”- VIDEO-
SE NON PUOI ATTACCARE I MAGISTRATI, ATTACCA I GIORNALISTI – LA MAGGIORANZA, IN IMBARAZZO PER LE DICHIARAZIONI CONTRO LE TOGHE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, CARLO NORDIO, ORA INCOLPA I GIORNALISTI PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INTERCETTAZIONI – L’IDEA PER SALVARE LA FACCIA AL GUARDASIGILLI? UNA NORMA CHE PREVEDA IL DIVIETO DI PUBBLICAZIONI DLELE INTERCETTAZIONI, ANCHE SE RICAVATE DA ATTI GIUDIZIARI, “QUALORA SIANO PREGIUDIZIEVOLI DELLA ONORABILITÀ DI UN NON INDAGATO”. TRADUZIONE DAL LEGALESE: BAVAGLIO!
QUAL È LA VERA RAGIONE DIETRO AL VIAGGIO DEL CAPO DELLA CIA A KIEV? – WILLIAM BURNS HA INCONTRATO ZELENSKY PER UN MOTIVO SEMPLICE: DETTARE LA LINEA! L’UCRAINA RESISTE SOLO GRAZIE ALLE CONTINUE FORNITURE DI ARMI AMERICANE, ALTRIMENTI SAREBBE GIÀ UNA COLONIA RUSSA. È LO ZIO SAM CHE DECIDE LA STRATEGIA DELL’EX COMICO, CHE PRESTO POTREBBE OTTENERE IL VIA LIBERA ANCHE PER ATTACCARE LA CRIMEA
DI REDDITO E DI GOVERNO – SECONDO LA DICHIARAZIONE DEPOSITATA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI, GIORGIA MELONI NEL 2022 AVEVA UN REDDITO DI POCO PIÙ DI 151MILA EURO. LA PREMIER NON HA UN’AUTO DI PROPRIETÀ E POSSIEDE UN FABBRICATO A ROMA – PER LA CAMPAGNA ELETTORALE HA INCASSATO 56MILA EURO, A CUI HANNO CONTRIBUITO SOPRATTUTTO DUE DONAZIONI DA 20MILA EURO – E SALVINI? IL “CAPITONE” PUÒ VANTARE DIVERSI INVESTIMENTI NELLE UTILITY (A2A, ACEA ED ENEL) E HA UN REDDITO IMPONIBILE DI…
“LE MIE DIMISSIONI ERANO FRUTTO DI UN ACCORDO POLITICO” – CHI È DAVVERO GIOVANNI MARIA ACRI, IL CONSIGLIERE COMUNALE DI BRESCIA CHE SI SAREBBE DIMESSO IN CAMBIO DELL’ASSUNZIONE DEL FIGLIO DA PARTE DI CARLO FIDANZA? SECONDO LE CHAT DEGLI INDAGATI, SAREBBE STATO UN FEDELISSIMO DELLA SANTANCHÈ, CHE L’AVREBBE ADDIRITTURA DEFINITO “IL MIO CANDIDATO” – LA SUA VERSIONE: “GIOVANNI DONZELLI SAPEVA DELL’ACCORDO” – IL DEBITO CON IL FISCO DA DUE MILIONI E L’INVITO AL MATRIMONIO A DUE UOMINI ESPONENTI DELLE FAMIGLIE DELLA LOCRIDE CONDANNATI PER ESTORSIONE
CLAMOROSO NEGLI STATI UNITI: ANCHE IL “NEW YORK TIMES” ATTACCA BIDEN! – IL QUOTIDIANO LIBERAL PER ECCELLENZA, CHE SOLITAMENTE APPOGGIA IL PRESIDENTE SEMPRE E COMUNQUE, CRITICA “SLEEPY JOE” PER I DOCUMENTI TOP SECRET RITROVATI NEL SUO UFFICIO: “C’È STATA UNA COOPERAZIONE SILENZIOSA TRA LA CASA BIANCA E IL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA” – OVVIAMENTE, NESSUN RIFERIMENTO AL DIVERSO TRATTAMENTO RISERVATO A TRUMP, IMPALATO DAI GIORNALI PER I DOSSIER SEGRETI A MAR-A-LAGO. LA PREOCCUPAZIONE DEL “TIMES” È SOLO UNA: “RISCHIA DI DANNEGGIARE IL PARTITO DEMOCRATICO” (AH, ECCO)