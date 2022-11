25 nov 2022 16:50

FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: NESSUNO PARLA PIÙ DEL COVID IN TV - A PARTE L'EROICO PROFESSOR BURIONI - MENTRE IL MINISTERO DELLA SALUTE SI PREPARA A RIDURRE LA QUARANTENA E A RENDERE SUPERFLUO IL TAMPONE NEGATIVO. IL CORONAVIRUS È SPARITO? AL CONTRARIO, C'È UNA NUOVA ONDATA DI CONTAGI, CHE NELLA SOLA LOMBARDIA SONO AUMENTATI DEL 50 PER CENTO IN UNA SETTIMANA. PERÒ IL GOVERNO HA SCOPERTO UN METODO RIVOLUZIONARIO PER FAR SPARIRE LA PANDEMIA: SPEGNERE IL RADAR”