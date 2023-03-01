mario sechi direttore agi giorgia meloni videomessaggio per l'anniversario della guerra in ucraina 4 giorgia meloni videomessaggio per l'anniversario della guerra in ucraina 2 mario sechi guido crosetto foto di bacco
FLASH! – MARIO SECHI AVREBBE FIRMATO QUESTA NOTTE IL SUO CONTRATTO CON PALAZZO CHIGI. NON SARÀ PORTAVOCE MA CAPO UFFICIO STAMPA DELLA MELONI, RESTA ALTA LA TENSIONE NELLA MAGGIORANZA DI GOVERNO VISTO CHE IL GIORNALISTA NON HA BUONI RAPPORTI CON LEGA E FORZA ITALIA...-
mario sechi direttore agi giorgia meloni videomessaggio per l'anniversario della guerra in ucraina 4 giorgia meloni videomessaggio per l'anniversario della guerra in ucraina 2 mario sechi guido crosetto foto di bacco
"ELLY SCHLEIN? UNA DILETTANTE ALLO SBARAGLIO: PORTERA’ IL PD AL CIMITERO" – FELTRI STRONCA LA NEO-SEGRETARIA DEM: "PUNTERÀ SUI DIRITTI DEGLI OMOSESSUALI E DELLE LESBICHE, CHE BEN CONOSCE, SUL POLITICAMENTE CORRETTO E ALTRE FESSERIE. I SUOI DISCORSI DELLA RAGAZZA ASSOMIGLIANO A QUELLI DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE DEL SESSANTOTTO: BUONI PROPOSITI E NESSUNA CONCRETEZZA. SUPPONGO CHE LA DESTRA MELONIANA…"
POLTRONE ROTANTI: UNA ME, L’ALTRA PURE - IL CENTRODESTRA NON RIESCE A METTERE A PUNTO LA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO PERCHÉ BISOGNA FARE UN “CONTO UNICO” CON QUELLA DELLA LOMBARDIA - GIORGIA MELONI DOVRA’ USARE IL BILANCINO PER EVITARE DI FAR INCAZZARE SALVINI E BERLUSCONI - SOLO UNA VOLTA INDIVIDUATO IL NUMERO DI ASSESSORI DI FRATELLI D’ITALIA (CHE NEL LAZIO NE VORREBBE 7 SU 10), DELLA LEGA E DI FI SI PASSERÀ ALLA FASE DEI NOMI DA INSERIRE NELLE CASELLE - CHISSA’ COSA AVVERRA’ QUANDO DOVRANNO SEDERSI AL TAVOLO PER LE NOMINE NELLE PARTECIPATE