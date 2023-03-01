FLASH! – MARIO SECHI AVREBBE FIRMATO QUESTA NOTTE IL SUO CONTRATTO CON PALAZZO CHIGI. NON SARÀ PORTAVOCE MA CAPO UFFICIO STAMPA DELLA MELONI, RESTA ALTA LA TENSIONE NELLA MAGGIORANZA DI GOVERNO VISTO CHE IL GIORNALISTA NON HA BUONI RAPPORTI CON LEGA E FORZA ITALIA...

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mario sechi direttore agi mario sechi direttore agi giorgia meloni videomessaggio per l'anniversario della guerra in ucraina 4 giorgia meloni videomessaggio per l'anniversario della guerra in ucraina 4 giorgia meloni videomessaggio per l'anniversario della guerra in ucraina 2 giorgia meloni videomessaggio per l'anniversario della guerra in ucraina 2 mario sechi guido crosetto foto di bacco mario sechi guido crosetto foto di bacco

 

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politica

POLTRONE ROTANTI: UNA ME, L’ALTRA PURE - IL CENTRODESTRA NON RIESCE A METTERE A PUNTO LA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO PERCHÉ BISOGNA FARE UN “CONTO UNICO” CON QUELLA DELLA LOMBARDIA - GIORGIA MELONI DOVRA’ USARE IL BILANCINO PER EVITARE DI FAR INCAZZARE SALVINI E BERLUSCONI - SOLO UNA VOLTA INDIVIDUATO IL NUMERO DI ASSESSORI DI FRATELLI D’ITALIA (CHE NEL LAZIO NE VORREBBE 7 SU 10), DELLA LEGA E DI FI SI PASSERÀ ALLA FASE DEI NOMI DA INSERIRE NELLE CASELLE - CHISSA’ COSA AVVERRA’ QUANDO DOVRANNO SEDERSI AL TAVOLO PER LE NOMINE NELLE PARTECIPATE