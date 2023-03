POLTRONE ROTANTI: UNA ME, L’ALTRA PURE - IL CENTRODESTRA NON RIESCE A METTERE A PUNTO LA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO PERCHÉ BISOGNA FARE UN “CONTO UNICO” CON QUELLA DELLA LOMBARDIA - GIORGIA MELONI DOVRA’ USARE IL BILANCINO PER EVITARE DI FAR INCAZZARE SALVINI E BERLUSCONI - SOLO UNA VOLTA INDIVIDUATO IL NUMERO DI ASSESSORI DI FRATELLI D’ITALIA (CHE NEL LAZIO NE VORREBBE 7 SU 10), DELLA LEGA E DI FI SI PASSERÀ ALLA FASE DEI NOMI DA INSERIRE NELLE CASELLE - CHISSA’ COSA AVVERRA’ QUANDO DOVRANNO SEDERSI AL TAVOLO PER LE NOMINE NELLE PARTECIPATE