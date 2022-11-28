FLASH! - PURE AL QUIRINALE NE PARLANO: SERGIO MATTARELLA, PER LA TRAGEDIA DI ISCHIA, HA CHIAMATO IL SINDACO DI NAPOLI, GAETANO MANFREDI. MA CHE CI AZZECCA? DOVEVA TELEFONARE AL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA DE LUCA! O HA PERSO IL SUO NUMERO?

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