FLASH! - AL FESTONE PER IL MEZZO SECOLO DI SALVO NASTASI, IL CAPO DELL’INTELLIGENCE ELISABETTA BELLONI ERA FELICE DI ESSERE ATTOVAGLIATA CON RENZI, COLUI CHE MISE IL VETO ALLA SUA ASCESA AL QUIRINALE? - ANCORA: MATTEO PIANTEDOSI, CHE COME MINISTRO DELL’INTERNO SIEDE ACCANTO AL CAPO DEL GOVERNO, ERA CONTENTO DI FINIRE IN UNA TAVOLO DEFILATO MENTRE FRANCO GABRIELLI BRINDAVA AL TAVOLO DEL FESTEGGIATO? AVVISATE BELLONI E PIANTEDOSI CHE, COME AUTORITÀ APICALI DELLO STATO, HANNO DIRITTO DI CHIEDERE LA LISTA DEGLI INVITATI…