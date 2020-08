FONTANA DI GUAI – CINQUE INCHIESTE POTREBBERO DECIDERE IL DESTINO DELLA GIUNTA FONTANA: PER IL GOVERNATORE NON C’È SOLO L'INDAGINE SULLA FORNITURA DEI CAMICI PRODOTTI DAL COGNATO, MA ANCHE QUELLA, FORSE PIÙ INSIDIOSA, PER LA FORNITURA DEI TEST SIEROLOGICI DELL'AZIENDA PIEMONTESE DIASORIN AL SAN MATTEO DI PAVIA – QUI IL FRONTE È DUPLICE: DA UNA PARTE SI VUOLE CAPIRE SE C' ERANO INTERESSI «PRIVATI» CHE PORTARONO ALLA SCELTA DELL'AZIENDA COME UNICA FORNITRICE DI TEST DALL’ALTRA SPUNTA L’IPOTESI DI CORRUZIONE VISTO CHE…

Paolo Colonnello per ''La Stampa"

FONTANA CAMICE DI FORZA – BY BOCHICCHIO

Cinque inchieste potrebbero da settembre decidere il destino della giunta Fontana. Per il governatore infatti non c' è solo l' indagine sulla fornitura dei camici prodotti dal cognato, che gli è costata un' iscrizione sul registro degli indagati per frode in forniture pubbliche.

Altre indagini, aperte da procure diverse, potrebbero mettere in crisi, fino a sconfessarle, le scelte della sua giunta in campo sanitario, organizzativo e di approvvigionamento durante la fase più acuta della pandemia. Quella forse più insidiosa è relativa alla fornitura dei test sierologici dell' azienda piemontese Diasorin al San Matteo di Pavia. Il fronte qui è duplice: da una parte le indagini della procura di Pavia che procedono per peculato e turbativa d' asta con otto persone già indagate tra cui alcuni medici del San Matteo e il presidente del nosocomio in quota Lega, Alessandro Venturi.

roberto maroni attilio fontana matteo salvini

Si vuole capire se c' erano interessi «privati» che portarono alla scelta dell' azienda come unica fornitrice di test che tra l' altro, come nella vicenda dei camici, non furono consegnati completamente; dall' altra quella della Procura di Milano che invece procede per un' ipotesi di corruzione visto che la scelta dei test Diasorin venne fatta senza gara in una fase in cui esistevano sul mercato già altri test certificati e decisamente più economici.

Attilio Fontana e Giulio Gallera mejo di Bob Behnken e Doug Hurley di Space x by lughino

Meno pericolosa per Fontana e per il suo assessore al Welfare Giulio Gallera, è invece l' inchiesta aperta dalla procura di Bergamo sulla mancata chiusura della Val Seriana come zona rossa di cui ieri sono state rese note le raccomandazioni al governo del Comitato tecnico scientifico del ministero della Salute. Come si ricorderà, come testimoni vennero sentiti anche il premier Conte e i ministri Speranza e Lamorgese.

GIULIO GALLERA ATTILIO FONTANA BY CARLI

Il magistrato, che procede per epidemia colposa, dovrà stabilire innanzitutto se vi fu un reato, per altro molto difficile da dimostrare e soprattutto da attribuire, e poi di chi fu la principale responsabilità visto che la legge attribuisce sia al governo che alle regioni la capacità di decisione per il lockdown. Infine ci sono i morti nelle Rsa: 27 inchieste sparse per tutta la Lombardia ma fondamentale quella milanese sul Pio Albergo Trivulzio. Nel mirino ci sono 3 delibere regionali, emanate tra l' 8 e il 30 marzo.

ATTILIO FONTANA

La più famosa è quella dell' 8 marzo in cui si chiedeva alle Rsa di trovare posti per i malati meno gravi o convalescenti (ma ancora infetti) nelle strutture dedicate agli anziani. Scelta scellerata per alcuni, obbligata per altri (non c' erano più posti letto in tutta la Regione), sicuramente remunerativa per molti (150-200 euro a posto letto al giorno). Infine, ultima ma non meno importante, è l' inchiesta avviata a giugno sui finanziamenti per l' ospedale-fantasma del Portello, costruito a tempo record con importanti contributi privati.

attilio fontana meme

Almeno 22 milioni di euro la spesa sostenuta per un ospedale di sola terapia intensiva con 220 posti che ha visto al suo massimo non più di 8 pazienti.

Tutta regolare la spesa? La partita ovviamente non è solo regionale ma nazionale: se dovesse cadere per mano giudiziaria la giunta Fontana, sarebbe un terremoto.

Attilio Fontana GIUSEPPE CONTE ATTILIO FONTANA GUIDO BERTOLASO ATTILIO FONTANA attilio fontana giuseppe conte attilio fontana 1