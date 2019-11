MOSE E LE TAVOLE DELLA LEGGE – CACCIARI ATTACK A "CIRCO MASSIMO": “STIAMO MASSACRANDO UNA DELLE COSE PIÙ IMPORTANTI CHE CI SONO SULLA FACCIA DELLA TERRA. IL MOSE HA DIVORATO TUTTE LE RISORSE PER VENEZIA CON GLI APPLAUSI DI BRUGNARO E ZAIA, CHE È STATO VICEPRESIDENTE DI GALAN PER ANNI. ORA STANNO LÌ A DIRE CHE L’OPERA NON FUNZIONA. E LA DE MICHELI FA L’AGNOSTICA, MA CHE CAZZO DI IPOCRISIA È?” - VIDEO: COSA AVEVA IN BOCCA L’EX SINDACO DI VENEZIA A “OTTO E MEZZO”?