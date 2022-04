FOTOGRAFIA DI UN PAESE: I NAVIGATOR ASSUNTI PER TROVARE UN LAVORO AGLI ALTRI ORA SONO DIVENTATI DISOCCUPATI - DA MAGGIO RESTERANNO A CASA GLI ASSISTENTI VOLUTI DA DI MAIO A SOSTEGNO DEI PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA NEI CENTRI PER L'IMPIEGO: NONOSTANTE APPOGGI PARLAMENTARI TRASVERSALI (MA CON DISTINGUO TRA I PARTITI) NON SEMBRA ESSERCI UN PROGETTO DI CONFERMA, CON LE REGIONI CHE NON NE VOGLIONO SAPERE...

Un punteggio di favore nei futuri concorsi regionali per valorizzare l'esperienza dei navigator e un premio alle Regioni che li stabilizzano. Ma nell'immediato la proroga dei 1.874 navigator (quelli rimasti dai 2.980 iniziali) pare non percorribile, a meno di sorprese nel decreto energia e aiuti allo studio del governo.

Assunti a termine per concorso nel 2019 a sostegno dei percettori del Reddito di cittadinanza nei centri per l'impiego, dal primo maggio i navigator saranno disoccupati. Il loro contratto di collaborazione con Anpal Servizi, già prorogato due volte, scade il 30 aprile. E nonostante sostegni parlamentari trasversali (ma con distinguo tra i partiti) non sembra esserci un progetto di conferma.

Le Regioni non ne vogliono sapere. Il ministero del Lavoro si è attivato per trovare risorse nei fondi propri. E comunque nei prossimi anni sono in arrivo 11,5 miliardi per rilanciare le politiche attive del lavoro in Italia, tra Pnrr, ReactEu e Fondo sociale europeo.

Oggi è previsto un incontro dei sindacati con il ministro del Lavoro Andrea Orlando, dopo quello interlocutorio di giovedì. Da ieri Cgil, Cisl e Uil sono in presidio permanente davanti a Palazzo Vidoni, sede del ministero della Pubblica amministrazione (ma ieri il ministro Brunetta non li ha ricevuti e i sindacati l'hanno contestato).

Dicastero coinvolto da Orlando per trovare una formula normativa che possa favorire l'inserimento dei navigator in pianta stabile nei centri per l'impiego. Un'ipotesi vissuta con molto scetticismo, sia dai sindacati che dagli stessi navigator.

E questo perché esiste già una norma (l'articolo 18 del decreto 41 del 2021: «Il servizio prestato costituisce titolo di preferenza») che viene per lo più ignorato dalle Regioni nei bandi in corso per l'assunzione di 11.600 nuovi addetti nei 552 Centri per l'impiego (mezzo miliardo all'anno già stanziato). Non è un obbligo, solo una facoltà. E così resterà.