"MI RITIRO SOLO SE IN GIOCO C'E' DRAGHI" - BERLUSCONI CONSEGNA AI SUOI LO SCHEMA PER IL COLLE: SE ALLE PRIME TRE VOTAZIONI NON FOSSE ELETTO DRAGHI (È GIÀ DIFFICILE CHE SI VADA OLTRE LA PRIMA), ALLORA ENTREREBBE IN SCENA IL CAVALIERE - SE ANCHE IN QUESTO CASO NON CI FOSSERO I NUMERI, ALLORA OCCORREREBBE CERCARE UN ACCORDO E I NOMI IN POLE SONO QUELLI DI GIULIANO AMATO, PIER FERDINANDO CASINI E DI LETIZIA MORATTI - IL PD PENSA ALLA CANDIDATURA DI BANDIERA DI ANNA FINOCCHIARO